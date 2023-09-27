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Исследование эволюции остатка слияния двойного кислорода и неона белых карликов

ByВики Ставропулу

сентябрь 27, 2023
Исследование эволюции остатка слияния двойного кислорода и неона белых карликов

Эволюцию остатков после слияния, возникающих в результате слияния двойных кислородно-неоновых белых карликов, изучала исследовательская группа под руководством доцента У Чэнъюаня из Юньнаньской обсерватории Китайской академии наук. Исследование, опубликованное в «Ежемесячных уведомлениях Королевского астрономического общества», исследует влияние конвективного смешения границ на окончательную судьбу этих остатков.

Двойные двойные белые карлики, которые могут сливаться из-за излучения гравитационных волн, являются важными источниками гравитационных волн в нашей галактике. Кроме того, более массивные из них связаны со сверхновыми типа Ia, сверхновыми с электронным захватом и миллисекундными пульсарами. Однако эволюционные результаты слияний двойных кислородно-неоновых белых карликов остаются неясными.

Исследовательская группа построила модели для изучения эволюции этих слияний и обнаружила, что остаток слияния может инициировать распространяющееся внутрь пламя O/Ne сразу после слияния. Затем этот остаток эволюционировал в сторону гигантской фазы, при этом процесс конвективного перемешивания границ влиял на результаты эволюции.

Если процесс смешивания не повлияет на пламя, оно достигнет центра в течение 20 лет, что приведет к коллапсу сверхновой с железным ядром. С другой стороны, если процесс смешивания не позволит пламени достичь центра, окончательная судьба остатка станет белым карликом ONeFe в результате сверхновой с захватом электронов.

Интересно, что исследователи обнаружили, что процесс потери массы ветром и вращение оказывают минимальное влияние на эволюцию и окончательную судьбу остатка из-за его короткого времени жизни.

Это исследование проливает свет на сложную эволюцию слияний двойных кислородно-неоновых белых карликов и способствует нашему пониманию звездной астрофизики. Дальнейшие исследования в этой области дадут ценную информацию о формировании и судьбе небесных объектов в нашей Вселенной.

источник:
– Ченгюань Ву и др., Эволюция остатка слияния двойного кислорода и неонового белого карлика, Ежемесячные уведомления Королевского астрономического общества (2023 г.). DOI: 10.1093/mnras/stad2636.

By Вики Ставропулу

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