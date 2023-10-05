Миссия спутника для исследования транзитных экзопланет (TESS) добилась значительных успехов в обнаружении планет земной группы зоны Венеры (VZ), которые вращаются вокруг ярких родительских звезд. Для понимания истории эволюции и условий обитания на этих планетах атмосферные наблюдения играют решающую роль. Однако различение спектров пропускания экзопланет, подобных Венере, и экзопланет, подобных Земле, может быть сложной задачей, что ограничивает наши знания об экзоВенерах.

В недавнем исследовании исследователи изучили различия в передаче между гипотетическими экзоземлями и экзовенерами с различными уровнями атмосферного углекислого газа (CO2). Исследование было сосредоточено на экзоземлях и экзовенерах, которые вращаются вокруг TRAPPIST-1 на границе безудержного парника.

Чтобы смоделировать эти наблюдения, исследователи использовали наблюдения транзита PRISM космического телескопа Джеймса Уэбба (JWST) в ближнем инфракрасном диапазоне (NIRSpec). Они исследовали спектры пропускания обоих наборов планет в диапазоне 0.6–5.2 мкм и оценили возможность обнаружения основных особенностей поглощения.

Результаты показали, что экзоземли обладают несколькими крупными особенностями метана (CH4), которые можно было обнаружить всего за 6 проходов. Оптимальным признаком для различения экзоЗемли и экзоВенус оказался признак CH4 на длине волны 3.4 мкм, поскольку он легко обнаруживается и не перекрывается с признаками CO2. С другой стороны, особенность диоксида серы (SO2) на расстоянии 4.0 мкм послужила лучшим индикатором экзоВенеры. Однако его обнаруживаемость зависела от снижения содержания CO2 в атмосфере.

Это исследование дает ценную информацию о потенциальных различиях в спектрах передачи между экзоземлями и экзовенерами. Это подчеркивает важность точной характеристики атмосфер экзопланет, особенно для потенциально обитаемых планет. Понимание различных особенностей поглощения в этих атмосферах может стать ключом к определению того, является ли планета более похожей на Землю или на Венеру.

В конечном итоге подобные исследования способствуют нашему общему пониманию экзопланет и их потенциальной обитаемости. Изучая спектры пропускания и состав их атмосфер, мы получаем представление об эволюционных путях и различиях между климатом Венеры и Земли. Такие знания помогают нам в поисках других обитаемых миров за пределами нашей Солнечной системы.

источники:

– Остберг, Колби и др. «Профили TP для шести атмосфер экзоземли».

– Принято к публикации в AJ, arXiv:2310.01527 [astro-ph.EP]

– История заявок от Колби Остберга