Выявление эпигенетических изменений при старении с помощью метилирования ДНК

Старение – это естественный процесс, характеризующийся постепенным снижением функций органов, что приводит к повышению восприимчивости к различным заболеваниям. Хотя мы можем наблюдать и чувствовать последствия старения, исследования показали, что оно также происходит на молекулярном уровне. Эпигенетические модификации, такие как метилирование ДНК, модификация гистонов и некодирующие РНК, играют значительную роль в прогрессировании старения [1].

В области технологий долголетия ученые разработали эпигенетические часы ДНК, которые используют биомаркеры на основе метилирования для прогнозирования биологического возраста людей, органов и клеток. Эти часы опираются на наборы CpG (последовательности нуклеотидов, которые могут быть метилированы) и математические алгоритмы для составления таких прогнозов. Однако современные часы исследуют лишь небольшую часть ДНК и предоставляют ограниченную информацию об общих изменениях в метилировании ДНК во время старения [1].

Недавнее исследование, опубликованное в журнале Aging Cell, было направлено на устранение этих ограничений с помощью полногеномного бисульфитного секвенирования — метода, который позволяет провести комплексный анализ метилирования ДНК по всему геному. Исследователи проанализировали два разных типа клеток: моноциты и мышечные клетки, которые имеют противоположные отношения к клеточному обновлению. Моноциты имеют более короткую продолжительность жизни и быстро обновляются, тогда как мышечные клетки живут дольше [2].

Исследование выявило 6,780 связанных со старением дифференциально метилированных позиций CpG в мышечных клетках и 29,492 2 в моноцитах. Большинство сайтов CpG, связанных с возрастом, были обнаружены в генах обоих типов клеток. Анализ путей показал, что связанные со старением изменения метилирования затрагивают такие пути, как Notch, ROBO, MECP2 и RUNX, как в моноцитах, так и в мышечных клетках. Кроме того, было обнаружено участие нейрональных путей в процессе старения [XNUMX].

Исследователи также заметили, что изменения в характере метилирования в мышечных клетках достигают пика в возрасте 52 и 62 лет, тогда как в моноцитах пиковый возраст варьируется от 33 до 37–42 лет. Они идентифицировали специфические, связанные со старением, дифференциально метилированные области в обоих типах клеток, выделив области генома, где происходят возрастные изменения метилирования [2].

Исследование также выявило чрезмерную представленность некоторых биологических модулей, связанных со старением. В мышечных клетках эти модули включали передачу сигналов, опосредованную цАМФ, трансляцию белка и мышечное сокращение, тогда как в моноцитах они включали фагоцитоз, метаболизм нуклеотидов, регуляцию конформации ДНК, миграцию клеток и межклеточную адгезию. Эти результаты дают ценную информацию о путях и процессах, на которые влияют изменения метилирования ДНК, связанные со старением [2].

Хотя это исследование проливает свет на эпигенетические изменения, происходящие во время старения, оно все еще находится на ранних стадиях. Необходима дальнейшая разработка для повышения его потенциала в качестве альтернативы нынешним часам старения, которые основаны на анализе метилирования на основе микрочипов. Тем не менее, это исследование представляет собой важный шаг на пути к пониманию сложного взаимодействия между эпигеномом и процессами старения [1][2].

источники:

[1] Хиндави – «Эпигенетические модификации старения и их влияние на продолжительность жизни и болезни» [2] Старение клеток – «Непредвзятая полногеномная сигнатура метилома, связанная со старением, для типов тканей человека выявляет значительное влияние хронологического возраста на гипометилирование метилирования CpG-островков. в мышцах»