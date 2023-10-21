Австралийские тростниковые жабы: головастики-каннибалы ускоряют эволюцию

Тростниковые жабы в Австралии сталкиваются с серьезной угрозой со стороны себе подобных — головастиков-каннибалов. Эти головастики часто поедают вылупившихся птенцов, заставляя их развиваться быстрее. Однако за этот ускоренный рост приходится платить.

Тростниковые жабы были завезены в Австралию в 1935 году для борьбы с тростниковыми жуками. Вместо этого жабы стали инвазивным видом, бесконтрольно размножающимся и представляющим угрозу для экосистемы. Токсичность этих жаб также подвергает опасности местных плотоядных сумчатых.

Хотя взрослые тростниковые жабы имеют длину около 25 см (10 дюймов), именно их головастики проявляют каннибалистическое поведение, поедая себе подобных. Такое поведение нередко встречается у видов лягушек и жаб и обычно происходит при нехватке ресурсов. Однако австралийские тростниковые жабы довольно часто демонстрируют такое поведение.

В эксперименте, проведенном биологом инвазивных видов Джейной ДеВор и ее коллегами, они обнаружили, что австралийские головастики в 2.6 раза чаще поедают вылупившихся птенцов, чем неавстралийские головастики. Другой эксперимент показал, что австралийских головастиков привлекали вылупившиеся детеныши в 30 раз больше, чем других головастиков.

Птенцы в Австралии развиваются быстрее, чем их собратья в других местах. Хотя такое ускоренное развитие увеличивает их шансы на выживание, оно делает их менее развитыми, чем неавстралийские тростниковые жабы, на стадии головастика и зрелой жизни.

Эти детеныши эволюционировали, чтобы ускорить свое развитие, когда они чувствуют присутствие других головастиков, что указывает на конкуренцию и потенциальный каннибализм. Эта эволюционная адаптация позволяет им сократить продолжительность уязвимой стадии.

Каннибализм среди тростниковых жаб можно рассматривать как форму контроля над популяцией, поскольку он устраняет конкуренцию за ограниченные ресурсы в пруду. Это также демонстрирует удивительную скорость, с которой может происходить эволюция. Австралийские тростниковые жабы значительно эволюционировали с момента их появления на континенте.

Это исследование помогает нам лучше понять сложную динамику инвазивных видов и влияние, которое они могут оказать на местные экосистемы. Исследование было опубликовано в PNAS и подчеркивает продолжающуюся эволюционную гонку вооружений между стадией головастика-каннибала и уязвимыми стадиями яйца и вылупления в захваченных средах обитания.

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