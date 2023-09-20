Новый проект, призванный вернуть волшебство наблюдения за ночным небом

В мире астрономии споры между использованием больших и сложных телескопов и портативных и простых биноклей всегда были темой дискуссий. Несмотря на то, что телескопы имеют свое место, многие астрономы считают, что бинокли предлагают настоящий и захватывающий вид ночного неба. Бинокли не только более портативны, но и предоставляют уникальный и увлекательный способ исследовать небо.

Analog Sky, проект Роберта Асуменди, недавно анонсировал захватывающий комплект для самостоятельной сборки под названием Magic. Этот проект призван вернуть волшебство наблюдения за небом, позволяя пользователям создавать свои собственные астрономические бинокли в виде коробок. Комплект сочетает в себе лучшие функции бинокля и телескопа, предоставляя новый инновационный способ исследования ночного неба.

Создание магии — это простой процесс, к которому можно подойти тремя разными способами. Пользователи могут либо распечатать большинство деталей (за исключением оптики) на 3D-принтере на основе предоставленных спецификаций, либо заказать детали у предложенных поставщиков, либо воспользоваться гибридным подходом и объединить оба метода. Конечным результатом стал компактный и легкий бинокулярный телескоп с прямоугольным визиром, похожий на настольные наблюдатели Project Moonwatch, использовавшиеся в 1960-х годах.

Magic не только проста в использовании, но и имеет множество применений. Его можно использовать для просмотра с Земли, наблюдения за птицами и даже использовать для совместного использования несколькими наблюдателями. Расстояние между диоптрийными окулярами можно быстро отрегулировать, что позволяет плавно передавать изображение от одного человека к другому. Кроме того, Magic спроектирован так, чтобы быть компактным и легким, что делает его идеальным для быстрых занятий на крыльце или для того, чтобы дети могли носить его самостоятельно.

Комплект Magic может быть дополнен фильтрами и включает в себя лазерный указатель мощностью 4 милливатт для прицеливания и складной искатель 1x в качестве резервного. Общая стоимость сборки Magic варьируется от чуть более 300 долларов США, если детали напечатаны на 3D-принтере, до примерно 500 долларов США, если используется рекомендованный штатив. Учитывая, что качественный астрономический бинокль может стоить до тысячи долларов, стоимость сборки Magic относительно доступна.

Magic Analog Sky предлагает семьям возможность участвовать в общем проекте и воссоединиться с простотой и красотой ночного неба. В эпоху, когда доминирует экранное время, Magic предлагает освежающий и захватывающий способ вместе насладиться чудесами вселенной.

источники:

– Analog Sky (Роберт Асуменди, Universe Today)