Взаимодействие свободных электронов: улучшение электронной микроскопии с помощью адаптированных электронных импульсов

Исследователи из Института междисциплинарных наук Макса Планка в Геттингене совершили прорыв в понимании и измерении взаимодействий между электронами в электронных микроскопах, что может привести к усовершенствованию электронной микроскопии и интеграции квантовых технологий. Электронные микроскопы — мощные инструменты для изучения структур на наноуровне, но их разрешение ограничено отталкиванием электронов. Изучая отталкивание между отдельными электронами, команда обнаружила «энергетический отпечаток пальца», который выявил распределение скоростей электронов в зависимости от их количества. Это понимание позволило им разработать метод генерации электронных импульсов с фиксированным количеством электронов, что потенциально повышает производительность электронных микроскопов.

В традиционных электронных микроскопах электроны пропускаются через образец для создания изображения. Однако взаимодействие между электронами ограничивает разрешение и контрастность микроскопа. Когда два электрона приближаются друг к другу, они отталкиваются друг от друга за счет силы Кулона. Это отталкивание устанавливает предел максимальной яркости электронного луча. Исследователи под руководством Клауса Роперса впервые определили и проанализировали отталкивание между отдельными электронами. Генерируя ультракороткие электронные импульсы с определенным числом электронов, они смогли внимательно наблюдать межчастичное отталкивание.

Используя спектрометр и детектор событий, исследователи измерили обмен энергией между электронами в импульсе. В зависимости от числа электронов в импульсе отталкивание между ними менялось. Это позволило им определить энергетический отпечаток, специфичный для числа электронов в импульсе. Обладая этими знаниями, они разработали новые схемы использования многоэлектронных состояний в электронных микроскопах. Генерируя электронные импульсы с фиксированным количеством электронов, можно значительно улучшить производительность электронных микроскопов как в исследовательских, так и в технологических приложениях, таких как производство полупроводников.

Помимо последствий для электронной микроскопии, существует также возможность того, что электроны квантовомеханически «запутаны», то есть связаны друг с другом особым квантовым образом. Это открывает новый интерфейс между электронной микроскопией и квантовыми технологиями. Результаты команды могут преодолеть разрыв между электронной микроскопией и важными достижениями в области квантовых вычислений и связи.

Источник: Общество Макса Планка.