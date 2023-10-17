Международное сотрудничество обнаружило источник крупнейшего марсотрясения, когда-либо зарегистрированного

Глобальная группа ученых во главе с Оксфордским университетом представила результаты новаторского сотрудничества, направленного на определение причины крупнейшего сейсмического события, когда-либо зарегистрированного на Марсе. Исследование, в котором приняли участие различные космические агентства по всему миру, пришло к выводу, что землетрясение было вызвано не падением метеорита, а, скорее, мощными тектоническими силами внутри коры Марса.

Сейсмическое событие, известное как S1222a, имело магнитуду 4.7 и вызывало вибрации по всей планете в течение как минимум шести часов. Первоначально ученые полагали, что событие могло быть вызвано падением метеорита из-за сходства сейсмического сигнала с предыдущими ударами. Они начали международный поиск свежего кратера с участием миссий Европейского космического агентства, Национального космического агентства Китая, Индийской организации космических исследований и Космического агентства Объединенных Арабских Эмиратов.

После нескольких месяцев расследования команда подтвердила, что свежего кратера обнаружено не было. Вместо этого сейсмическое событие было приписано высвобождению огромных тектонических сил внутри Марса. Исследование, опубликованное в журнале Geophysical Research Letters, предполагает, что Марс более сейсмически активен, чем считалось ранее.

Доктор Бенджамин Фернандо, ведущий исследователь из Оксфордского университета, заявил, что, хотя на Марсе в настоящее время нет активной тектоники плит, это событие, вероятно, было вызвано снятием напряжения в марсианской коре. Эти стрессы накапливались на протяжении миллиардов лет, поскольку разные части планеты остывают и сжимаются с разной скоростью.

Результаты этого исследования дают ценную информацию о геологической активности Марса, которая может помочь определить подходящие места для будущего обитания человека на Красной планете. Сотрудничество между международными миссиями создает прецедент для будущих совместных усилий в освоении дальнего космоса.

Исследования команды также подчеркнули важность поддержания на Марсе разнообразного набора научных инструментов для сбора важных данных. Ученые из Европейского космического агентства, Китая и Объединенных Арабских Эмиратов выразили энтузиазм по поводу участия в исследовании и свою приверженность расширению наших знаний о Марсе.

Это беспрецедентное сотрудничество имеет серьезные последствия для будущих миссий, поскольку команда планирует применить свои выводы в предстоящих лунных миссиях и исследовании спутника Сатурна Титана.

Источник: Оксфордский университет.

Цитата: «Тектоническое происхождение крупнейшего марсотрясения, наблюдавшегося InSight», Geophysical Research Letters (2023). DOI: 10.1029/2023GL103619