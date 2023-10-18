Ученые пришли к выводу, что крупнейшее сейсмическое событие на Марсе было результатом тектонических сил

Группа международных ученых, в том числе исследователи из Нью-Йоркского университета Абу-Даби, объявила о результатах поиска источника крупнейшего сейсмического события, когда-либо зарегистрированного на Марсе. Событие, известное как S1222a, произошло 4 мая 2022 года и имело магнитуду 4.7. Первоначально команда полагала, что это могло быть вызвано падением метеорита. Однако после обширных поисков нового кратера они определили, что сейсмическая активность была результатом огромных тектонических сил внутри Марса.

В состав команды вошли ученые миссии НАСА InSight, а также Европейского космического агентства, Национального космического агентства Китая, Индийской организации космических исследований и Космического агентства Объединенных Арабских Эмиратов. Это сотрудничество миссий, посвященных изучению Марса, было первым в своем роде.

Каждая группа изучила данные со своих спутников, вращающихся вокруг Марса, в попытке найти свидетельства свежего кратера или любые другие признаки столкновения. Несмотря на месяцы поисков, нового кратера обнаружено не было. В результате команда пересматривает свои оценки сейсмической активности Марса.

Ведущий автор исследования Бенджамин Фернандо из Оксфордского университета и Университета Джонса Хопкинса выразил благодарность за международное сотрудничество в разгадке тайны S1222a. Он надеется, что этот проект послужит моделью для будущего сотрудничества в освоении дальнего космоса.

Руководитель группы по Марсу Нью-Йоркского университета в Абу-Даби Димитра Атри подчеркнула важность этого проекта для углубления нашего понимания Марса. Он подчеркнул, что это прекрасная возможность сотрудничать с другими миссиями, занимающимися изучением Красной планеты.

Сейсмическое событие S1222a было одним из последних, зафиксированных посадочным модулем НАСА InSight перед завершением его миссии в декабре 2022 года. Знания, полученные в результате этого исследования, послужат основой для будущих миссий, в том числе на Луну и Титан, самый большой спутник Сатурна.

InSight, миссия НАСА по изучению недр Марса с помощью геофизики, в частности сейсмологии, была запущена в мае 2018 года. За время своего пребывания на Марсе InSight зафиксировал более 1,300 марсотрясений, в том числе некоторые из них были вызваны падениями метеоритов.

В сотрудничестве участвовали другие активные миссии на орбите Марса, такие как MAVEN, Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) и Mars Express (MEX) от НАСА, ExoMars Trace Gas Orbiter и Mars Express от Европейского космического агентства, миссия Emirates Mars Mission (Hope) от Космическое агентство Объединенных Арабских Эмиратов и миссия «Тяньвэнь-1» Национального космического агентства Китая.

Этот новаторский проект представляет собой значительный шаг вперед в нашем понимании Марса и открывает путь для дальнейших исследований и сотрудничества в исследованиях дальнего космоса.

источники:

- Миссия НАСА InSight

– Нью-Йоркский университет Абу-Даби