Международная космическая станция: комплексное сотрудничество в освоении космоса

Международная космическая станция (МКС) является продуктом программы Международной космической станции, в которой участвуют несколько стран и международных организаций. Запущенная в 1998 году МКС является замечательным примером комплексного международного сотрудничества в области освоения космоса.

МКС эксплуатируется пятью агентствами-партнерами: Канадским космическим агентством, Европейским космическим агентством, Японским агентством аэрокосмических исследований, НАСА и Государственной космической корпорацией «Роскосмос». Каждое партнерское агентство отвечает за управление и контроль оборудования, которое оно предоставляет для МКС. Эта взаимозависимость имеет решающее значение для функционирования космической станции, поскольку ни один партнер не имеет возможности действовать независимо.

ISS по-разному зависит от вклада каждого агентства-партнера. Например, Россия предоставляет двигательные установки для перезагрузки станции, управления ориентацией и, в конечном итоге, операций по сходу с орбиты. Соединенные Штаты предоставляют гироскопы для повседневного управления ориентацией и солнечную энергию для увеличения энергетических потребностей российского сегмента. Спутники НАСА слежения и ретрансляции данных обеспечивают связь и передачу данных между землей и всей станцией.

Орбита МКС имеет наклон 51.6 градуса, что означает, что во время своего движения она проходит над разными участками Земли. Для отслеживания траектории МКС можно использовать страницу «Найди станцию», на которой представлена ​​информация о том, когда и где за МКС можно наблюдать из разных точек мира.

Астронавты обычно запускают и возвращаются на космических кораблях одного и того же типа, но могут перемещаться между разными космическими кораблями «Союз». Однако для перемещения между разными типами космических кораблей, такими как SpaceX Dragon и «Союз», потребуются специально изготовленные стартовые и входные костюмы или обивка сидений.

Эксплуатация МКС требует практического обслуживания со стороны экипажа, при этом члены экипажей НАСА и Роскосмоса обучены управлять своими соответствующими сегментами. Управление ориентацией и высотой космической станции осуществляется российскими и американскими системами: российский сегмент обеспечивает движение, а США - гироскопы для управления ориентацией.

Все партнерские агентства планируют эксплуатировать МКС в обозримом будущем. Однако вывод МКС из эксплуатации потребует тщательного планирования и координации между НАСА и Роскосмосом для обеспечения безопасного процесса спуска с орбиты.

МКС является свидетельством силы международного сотрудничества в освоении космоса, а ее успех зависит от взаимозависимости и сотрудничества между агентствами-партнерами.

источники:

- НАСА

– Европейское космическое агентство

– Роскосмос

– Канадское космическое агентство

– Японское агентство аэрокосмических исследований