На Международной космической станции (МКС) проходит 70-я экспедиция, члены экипажа продолжают работу в условиях микрогравитации. После ухода трех жителей станции, в том числе вернувшегося в Хьюстон астронавта НАСА Фрэнка Рубио, остальные члены экипажа завершили профилактические работы и приняли участие в различных экспериментах.

Бортинженер НАСА Жасмин Могбели провела утро в лабораторном модуле «Колумбус», проверяя функции подключения розеток. Днем она работала в лаборатории холодного атома, проверяя кабели и порты в рамках подготовки к замене компонентов полезной нагрузки. Она также начала подготовку к будущим выходам в открытый космос, уделяя особое внимание работе и процедурам в скафандре.

Бортинженер НАСА Лорал О'Хара участвовала в проверке зрения ISAFE в рамках экспериментов CIPHER. В ходе этих исследований анализируются изменения в глазах и мозге астронавтов, вызванные сдвигами жидкости в условиях микрогравитации. О'Хара — первый из 30 астронавтов, принявших участие в этом комплексном исследовании. Она также тренировалась на случай чрезвычайных ситуаций при выходе в открытый космос, используя SAFER (упрощенную помощь для спасения в открытом космосе), и переконфигурировала перчаточный ящик для науки о микрогравитации.

Командир 70-й экспедиции Андреас Могенсен из Европейского космического агентства (ЕКА) тренировался с Astrobee, свободно летающими роботами станции, и отремонтировал док-станцию, используемую для подзарядки роботов. Бортинженер JAXA Сатоши Фурукава работал в расширяемом модуле активности Бигелоу (BEAM), укладывая оборудование и перенастраивая датчики.

Бортинженеры Роскосмоса Константин Борисов, Олег Кононенко и Николай Чуб завершили необходимые учения по борьбе с последствиями потери костной и мышечной массы в условиях микрогравитации.

Члены экипажа вносят важный вклад в научные исследования, технологические разработки и освоение человеком космоса. МКС продолжает служить уникальной платформой для международного сотрудничества в освоении космоса, где астронавты из разных стран работают вместе, чтобы улучшить наше понимание космоса и его влияния на организм человека.

источники:

– Международная космическая станция (МКС): НАСА, Роскосмос, ДЖАКСА, ЕКА и ККА.

– НАСА: Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства.

– ЕКА: Европейское космическое агентство.

– ДЖАКСА: Японское агентство аэрокосмических исследований.

– Роскосмос: Государственная корпорация по космической деятельности «Роскосмос».