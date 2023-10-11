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Наука

Астронавты на Международной космической станции в безопасности, несмотря на утечку в российском модуле

ByГабриэль Бота

Октябрь 11, 2023
Астронавты на Международной космической станции в безопасности, несмотря на утечку в российском модуле

НАСА подтвердило, что астронавтам на борту Международной космической станции (МКС) ничего не угрожает, несмотря на утечку в российском модуле. Агентство заметило хлопья, исходящие из одного из радиаторов Многоцелевого лабораторного модуля (МЛМ) Роскосмоса "Наука", и экипаж попросили закрыть жалюзи на окнах американского сегмента в качестве меры предосторожности против загрязнения.

Наблюдаемая утечка произошла на резервном радиаторе «Науки», который установлен снаружи модуля. Российские чиновники заверили, что температура в МЛМ комфортная, изменений в работе, экспериментах и ​​тренировках экипажа нет. Основной радиатор «Науки», обеспечивающий полноценное охлаждение модуля, работает нормально.

НАСА продолжит расследование причины утечки. Этот инцидент является последним в серии утечки охлаждающей жидкости российского оборудования на МКС за последние месяцы. Предполагалось, что предыдущие инциденты были результатом ударов микрометеороидов, но некоторые эксперты полагают, что может возникнуть более серьезная проблема.

Джонатан Макдауэлл, космический аналитик из Гарвард-Смитсоновского института, отметил, что утечка в трех системах охлаждения указывает на потенциальную системную проблему. Хотя астронавты на МКС в безопасности, крайне важно понять причину этих утечек, чтобы обеспечить долгосрочную надежность и безопасность космической станции.

источники:
– Международная космическая станция (НАСА)
– российские чиновники в Telegram

By Габриэль Бота

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