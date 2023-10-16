Международная выставка «Наблюдение за лунной ночью» пройдет в Бейкерсфилде

Астрономическое общество Керна организует Международное наблюдение за лунной ночью в парке Риверуок в Бейкерсфилде в субботу, 21 октября. Это мероприятие дает сообществу возможность бесплатно увидеть Луну, Юпитер и Сатурн в телескоп.

Мероприятие запланировано на субботу с 7:10 до XNUMX:XNUMX, что позволит участникам воочию увидеть красоту этих небесных тел. Однако, если вы не можете присутствовать на мероприятии, НАСА предлагает альтернативные способы отпраздновать Луну и понаблюдать за ней.

Эти альтернативы включают в себя простой взгляд на Луну, использование телескопа или бинокля для более близкого обзора, съемку потрясающих фотографий Луны, отдых на диване, глядя на Луну, исследование ее топографии на ощупь, создание лунных произведений искусства и восхищение ими, прослушивание на Луну, совершив виртуальную экскурсию на Луну и увидев Луну глазами космического корабля. Кроме того, наблюдение за Луной в течение года может помочь глубже понять наш естественный спутник.

Для получения более подробной информации и ресурсов о Международном наблюдении лунной ночи вы можете посетить веб-сайт НАСА.

источники:

– Астрономическое общество Керна

- НАСА

Определения:

– Телескоп: оптический прибор, используемый для наблюдения за удаленными объектами, состоящий из длинной трубки с линзами и/или зеркалами, которые собирают и фокусируют свет.

– Бинокль: пара небольших телескопов, установленных рядом, позволяющих улучшить зрение и восприятие глубины при наблюдении удаленных объектов.

– Топография: расположение физических объектов местности, таких как горы, реки и долины.

– Космический корабль: транспортное средство, предназначенное для путешествий или работы в космическом пространстве.