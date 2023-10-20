Присоединяйтесь к Лунным праздникам: международное событие «Наблюдение за лунной ночью»

Каждый год НАСА организует необычное мероприятие, которое собирает людей со всего мира для виртуального наблюдения за Луной. International Observe the Moon Night — это ежегодный общественный праздник, целью которого является объединение любителей Луны, продвижение науки и исследований Луны, а также уважение наших культурных и личных связей с небесным спутником Земли.

Прелесть этого мероприятия в его доступности. Независимо от вашего местонахождения, вы можете принять участие в лунных празднествах. У вас есть возможность посещать или проводить виртуальные или личные мероприятия или просто наблюдать за Луной, не выходя из собственного дома. Глобальное лунное сообщество объединяется через различные платформы, такие как страница мероприятия в Facebook, каналы социальных сетей с использованием #ObserveTheMoon и группа International Observe the Moon Night Flickr.

НАСА определило несколько целей этого мероприятия. Во-первых, он служит праздником, объединяющим людей со всего мира, разделяющих страсть к Луне. Он также направлен на повышение осведомленности о лунных программах НАСА, делая лунную науку и исследования более доступными для общественности. Кроме того, International Observe the Moon Night дает возможность людям исследовать сферу Луны и космической науки, используя Луну Земли в качестве отправной точки в своем путешествии открытий.

Мероприятие поощряет обмен историями, изображениями, произведениями искусства и многим другим, вдохновленными Луной, способствуя творческой связи с нашим небесным соседом. Вызывая интерес к наблюдению за Луной, International Observe the Moon Night расширяет свое влияние на более широкое небо и мир вокруг нас, вдохновляя на постоянные исследования.

Так что отмечайте свои календари! В этом году Международное мероприятие «Наблюдение за лунной ночью» можно будет увидеть посредством телетрансляции НАСА. Подключайтесь в 7:23 по восточному времени / 00:21 по всемирному координированному времени 2023 октября XNUMX года и присоединяйтесь к мировому лунному сообществу в очаровательном путешествии по открытию и оценке Луны.

источники:

- Лунная разведывательно-орбитальная миссия НАСА, Отдел исследования Солнечной системы в Центре космических полетов имени Годдарда НАСА, а также другие НАСА и астрономические организации.