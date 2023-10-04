Наука, лежащая в основе коэффициента диффузии тяжелых кварков: исследование кварк-глюонной плазмы

Ученые успешно рассчитали коэффициент диффузии тяжелых кварков — меру того, насколько быстро импульс передается от расплавленного супа из кварков и глюонов к тяжелым кваркам. Этот прорыв был достигнут с использованием одних из самых мощных суперкомпьютеров в мире. Расчеты показали, что передача импульса происходит чрезвычайно быстро, достигая пределов, установленных квантовой механикой. Взаимодействия между освобожденными кварками и глюонами и более тяжелыми кварками настолько сильны и часты, что эффективно тянут за собой тяжелые кварки.

Эти открытия проливают свет на экспериментальные результаты, которые показывают, что тяжелые кварки захватываются потоком материи, образующимся в результате столкновений тяжелых ионов. Столкновения, которые происходят на коллайдерах частиц, таких как Релятивистский коллайдер тяжелых ионов и Большой адронный коллайдер, создают состояние, известное как кварк-глюонная плазма (КГП). Анализ также предоставляет дополнительные доказательства, подтверждающие гипотезу о том, что КГП представляет собой почти идеальную жидкость с невероятно низкой вязкостью, приближающейся к пределам квантовой механики. Исследование не только расширяет наше понимание этих столкновений, но также подчеркивает сотрудничество и сотрудничество между международными теоретиками и исследовательским сообществом ядерной физики.

Низкую вязкость QGP можно сравнить с тяжелой скалой, текущей в потоке. Интенсивные взаимодействия между освобожденными кварками и глюонами приводят к тому, что средняя длина свободного пробега, или расстояние, которое может пройти частица до взаимодействия с другой, чрезвычайно мала. Это означает, что тяжелые кварки с такой же малой длиной свободного пробега будут испытывать достаточно взаимодействий, чтобы их увлекли освобожденные частицы в КГП.

Для расчета коэффициента диффузии тяжелых кварков физики из коллаборации HotQCD использовали мощные суперкомпьютеры и применили решеточную КХД — метод решения сложных уравнений квантовой хромодинамики. Команда обнаружила, что коэффициент диффузии тяжелых кварков исключительно велик, подтверждая, что средняя длина свободного пробега тяжелых кварков внутри КГП действительно очень коротка. Эти расчеты помогут теоретикам улучшить моделирование того, как тяжелые кварки рождаются в КГП и как их взаимодействия развиваются по мере изменений КГП.

Исследование было поддержано Управлением науки Министерства энергетики, в частности Управлением ядерной физики, в рамках сотрудничества по тематической теории научных открытий с помощью передовых вычислений (SciDAC) и теории тяжелого аромата (HEFTY). Также было отмечено финансирование из других источников для отдельных сотрудников. В исследовании использовались вычислительные ресурсы Национального научно-вычислительного центра энергетических исследований и возможности Коллаборации USQCD.

источники:

– https://www.energy.gov/