Новое открытие: древние люди использовали древесину для строительства сооружений более 476,000 XNUMX лет назад

Исследователи из Ливерпульского университета и Университета Аберистуита недавно сделали важное археологическое открытие на месте водопада Каламбо в Замбии. Они нашли кучу переплетенных бревен возрастом 476,000 XNUMX лет, что указывает на то, что древние люди использовали древесину для строительства сооружений гораздо раньше, чем считалось ранее.

Деревянные артефакты раннего каменного века невероятно редки в археологических записях из-за естественного разложения древесины с течением времени. Однако уникальные заболоченные условия на участке водопада Каламбо сохранили эти бревна, что делает их самым старым свидетельством деревянных построек, обнаруженных на сегодняшний день.

Исследователи также обнаружили на этом месте клин, палку-копалку, обрезанное бревно и ветку с надрезом. Изучая следы порезов на деревянных останках, они пришли к выводу, что древние люди изготавливали и собирали большие бревна, возможно, для создания фундаментов или частей жилищ.

Это новое открытие бросает вызов предыдущему предположению, что раннее использование древесины ограничивалось оружием, таким как копья и палки-копатели. Это предполагает, что преднамеренная обработка дерева уже имела место полмиллиона лет назад. Исследование, опубликованное в журнале Nature, проливает свет на методы обработки дерева и возможности древних людей в эпоху палеолита.

Сохранившиеся бревна также демонстрируют стиль обработки дерева, которого не было нигде в Африке или Евразии того же периода, что делает это открытие еще более уникальным. Переплетенные бревна дают ценную информацию о строительных практиках древних людей и использовании ими древесины в качестве строительного материала.

Это новаторское исследование открывает возможности для дальнейших исследований ранних человеческих цивилизаций и их архитектурных практик. Это расширяет наше понимание изобретательности и находчивости древних людей в использовании природных материалов в строительных целях.

источники:

– Университет Ливерпуля

– Аберистуитский университет

– Журнал природы

ДНК тасманского тигра раскрыта посредством анализа РНК, расширяя генетические исследования

Ученые достигли крупного прорыва в области палеогеномики, успешно извлекая и анализируя рибонуклеиновую кислоту (РНК) из сохранившегося 130-летнего экземпляра тасманского тигра. Впервые РНК была получена от вымершего вида, что стало важной вехой в генетических исследованиях.

Палеогеномика фокусируется на изучении генетического материала древних и вымерших видов, чтобы понять их эволюцию, популяционные изменения и экологическую роль. Хотя секвенирование ДНК было ценным инструментом в этой области, оно имеет ограничения в предоставлении подробной информации о динамике и регуляции экспрессии генов.

РНК, с другой стороны, участвует в экспрессии генов и может дать конкретную информацию о тканеспецифической активности генов. Анализируя РНК, выделенную из мышечной и кожной ткани тасманского тигра, исследователи получили ценную информацию о его генетической активности, например, о типах мышц и особенностях крови.

Кроме того, исследование улучшило аннотацию генома тасманского тигра, выявив новые генетические элементы и микроРНК, которые ранее были неизвестны. Анализ также выявил присутствие древних РНК-вирусов в тканях, что дает потенциальное представление об эволюции вирусов с течением времени.

Это новаторское исследование не только обеспечивает более глубокое понимание генетической динамики вымерших видов, но и открывает захватывающие перспективы для дальнейших исследований в области палеогеномики. Раскрывая генетическую информацию, хранящуюся в РНК, ученые могут расширить наши знания о древней жизни и ее генетических сложностях.

источник:

– Журнал геномных исследований

Ученые создают прочный и устойчивый паучий шелк, используя генетически модифицированных шелкопрядов

Исследователи из китайского университета Дунхуа разработали новый тип паучьего шелка, который значительно прочнее и жестче, чем традиционные материалы, такие как кевлар. Ученые добились этого прорыва, используя генетически модифицированных тутовых шелкопрядов для производства паучьего шелка.

Паучий шелк известен своей исключительной прочностью и долговечностью, но его трудно воспроизвести в коммерческих целях. Объединив свойства шелковых и полиамидных волокон, ученые создали волокна паучьего шелка, одновременно прочные и прочные.

Целью было производство экологически чистых волокон, которые можно было бы легко производить. Синтетические волокна, такие как нейлон и кевлар, прочные, но не натуральные. Использование генетически модифицированных тутовых шелкопрядов позволило исследователям воспроизвести природные свойства паучьего шелка экономически эффективным и масштабируемым способом.

Это новое изобретение может произвести революцию в различных отраслях промышленности, включая текстильную промышленность и производство хирургических материалов. Высокопрочные и экологичные волокна паучьего шелка могут заменить синтетические материалы, предложив более экологически чистую альтернативу.

Дальнейшее развитие коммерциализации паучьего шелка может иметь широкое применение и повлиять на многие отрасли, способствуя более устойчивому и экологически сознательному подходу к производству материалов.

источник:

– Журнал материи

Исследование выявило нейронные пути в мозгу матерей, которые реагируют на плач младенцев

Недавнее исследование, проведенное учеными из Медицинской школы Нью-Йоркского университета, проливает свет на нейронные пути в мозге матери, которые реагируют на плач ребенка. Результаты показывают, что определенный нервный путь передает слуховые сигналы плача младенцев к нейронам, ответственным за выработку окситоцина в мозгу матери.

Окситоцин играет решающую роль в материнских процессах, таких как роды и кормление грудью. Исследование, проведенное на мышах-матерях и их детенышах, изучало активацию нервного пути, участвующего в высвобождении окситоцина в ответ на плач младенцев.

В исследовании использовались электрофизиологические записи и методы фотометрии для измерения нервных сигналов у мышей. Исследование показало, что нервный путь выработки окситоцина активируется именно плачем младенцев, демонстрируя уникальную реакцию по сравнению с другими звуками.

Этот нервный путь действует как переключатель, контролируя выброс окситоцина и влияя на поведение матери, когда она слышит плач своего ребенка. Исследование демонстрирует, как сенсорные сигналы ребенка интегрируются в мозг матери, обеспечивая соответствующие реакции для эффективного воспитания детей.

Понимание нейронных механизмов, лежащих в основе реакции матери на плач ребенка, может дать представление о сложной природе привязанности и заботы. Результаты исследования способствуют нашему пониманию сложной взаимосвязи между функцией мозга, поведением и материнскими инстинктами.

источник:

– Журнал природы