Влияние закисления и потепления океана на арктических веслоногих ракообразных

Арктический регион в настоящее время переживает быстрые и значительные изменения, при этом подкисление и потепление происходят с угрожающей скоростью. Эти преобразования вызывают обеспокоенность по поводу устойчивости морских сообществ перед лицом таких экологических изменений. Морской зоопланктон, особенно веслоногие ракообразные, играют решающую роль в пищевой сети Арктики. Однако изменения условий окружающей среды могут нарушить популяцию зоопланктона, что приведет к пагубным последствиям для всей экосистемы.

Недавние исследования были сосредоточены на понимании восприимчивости веслоногих ракообразных на ранних стадиях жизни к стрессовым факторам окружающей среды, поскольку они представляют собой критическое узкое место в жизненном цикле веслоногих ракообразных. Исследование, проведенное Espinel-Velasco et al. (2023) исследовали реакцию науплиев Calanus Hyperboreus в возрасте 4 дней на подкисление (pH 7.5 и 8.1) и потепление (0 и 3°C) как индивидуально, так и в сочетании.

Исследование показало, что частота дыхания науплиев значительно увеличивается при сочетании подкисления и потепления. Удивительно, но воздействие этих стрессоров по отдельности не дало такого же эффекта. Удивительно, но исследователи не обнаружили заметных различий в содержании липидов и составе жирных кислот науплиев при различных экспериментальных обработках. Во всех обработках были обнаружены эфиры воска, составляющие примерно 75% запасов липидов, и большое количество длинноцепочечных жирных кислот 20:1 и 22:1, имеющих решающее значение для размножения копепод.

Подчеркивая чувствительность науплиев к комбинированным эффектам подкисления и потепления, это исследование согласуется с растущим объемом данных из связанных исследований. Он проливает свет на потенциальные последствия глобальных изменений для арктических популяций копепод и подчеркивает важность понимания реакций ранних стадий жизни на стрессовые факторы окружающей среды.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое зоопланктон?

Ответ: Зоопланктон — это маленькие, часто микроскопические организмы, которые дрейфуют в океане или других водоемах и служат одним из основных источников пищи для многих морских видов.

Вопрос: Какова роль веслоногих ракообразных в пищевой сети Арктики?

Ответ: Копеподы, особенно каланоиды, такие как Calanus Hyperboreus, являются важнейшим компонентом арктической пищевой сети. Они служат жизненно важным связующим звеном между первичными продуцентами (такими как фитопланктон) и более высокими трофическими уровнями, выступая источником пищи для различных морских видов.

Вопрос: Что такое подкисление?

Ответ: Подкислением называется процесс повышения кислотности (понижения pH) морской воды вследствие поглощения углекислого газа из атмосферы. Это происходит в результате деятельности человека, например, сжигания ископаемого топлива.

Вопрос: Как потепление влияет на морские экосистемы?

Ответ: Потепление океанов может иметь различные последствия для морских экосистем, включая изменения в распространении видов, изменение репродуктивных циклов и потенциальные нарушения хрупкого баланса пищевых сетей.

Источник: Frontiers in Marine Science, DOI: 10.3389/fmars.2023.1240673.