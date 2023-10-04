Понимание поведения электронов в жидкостях с использованием интенсивных лазерных полей

Ученые совершили прорыв в изучении поведения электронов в жидкостях с помощью интенсивных лазерных полей. Используя этот метод, они смогли идентифицировать уникальный спектр высоких гармоник и измерить длину свободного пробега электронов в жидкостях. Это исследование проливает свет на сверхбыструю динамику электронов в жидкостях и дает новое понимание их поведения.

Генерация высоких гармоник (ГВГ) — это хорошо известный метод, в котором используются интенсивные лазерные поля для генерации фотонов высокой энергии. Он широко использовался в различных научных областях для изучения электронного движения и химических реакций. Однако ГВГ в жидкостях относительно неисследован по сравнению с газами и твердыми телами.

Международная исследовательская группа из Института структуры и динамики материи Макса Планка (MPSD) в Гамбурге, Германия, и ETH Zurich в Швейцарии разработала уникальный аппарат для изучения взаимодействия между жидкостями и интенсивными лазерами. Они обнаружили, что спектр высоких гармоник в жидкостях ведет себя иначе, чем в газах и твердых телах.

Исследователи обнаружили, что максимальная энергия фотонов, полученная с помощью ГВГ в жидкостях, не зависит от длины волны лазера. Они определили эффективную длину свободного пробега электронов как решающий фактор, ограничивающий энергию фотонов. Эта средняя длина свободного пробега представляет собой среднее расстояние, которое электрон может пройти до столкновения с другой частицей.

Объединив экспериментальные и теоретические результаты, ученые не только определили ключевой фактор, определяющий максимальную энергию фотонов, но и провели первый эксперимент по спектроскопии высоких гармоник в жидкостях. Это исследование открывает новые возможности для изучения динамики электронов в жидкостях и предоставляет ценный инструмент для понимания их поведения.

Это исследование, опубликованное в журнале Nature Physics, знаменует собой важную веху в области динамики электронов в жидкостях. Это не только расширяет наше понимание поведения жидкости в интенсивных лазерных полях, но и открывает путь для будущих исследований в этой области. Дальнейшие исследования с использованием этого спектроскопического инструмента будут способствовать раскрытию сложной динамики электронов в жидкостях.

Ссылка: «Спектроскопия высоких гармоник динамики рассеяния низкоэнергетических электронов в жидкостях», Ангана Мондал, Офер Нойфельд, Чжун Инь, Захра Нурбахш, Вит Свобода, Анхель Рубио, Николя Танконь-Дежан и Ханс Якоб Вернер, 28 сентября 2023 г., Физика природы.

Источник: Институт структуры и динамики материи Макса Планка (MPSD), ETH Zurich.