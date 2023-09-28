Интеграция 2D-материалов для встроенной фотоники

Интеграция нелинейных оптических функций в интегральную оптику вызвала значительный ажиотаж в научном сообществе. Это открыло возможности для разработки полностью интегрированных нелинейных оптических устройств с разнообразными применениями в встроенной спектроскопии, квантовых вычислениях, передаче данных, биосенсорстве и многом другом. В недавнем исследовании, опубликованном в журнале Light: Advanced Manufacturing, группа ученых под руководством профессоров Винсента Пелгрина и Жипэя Сана углубилась в потенциал гибридных фотонных интеграционных структур.

Кремниевая фотоника благодаря своей совместимости с КМОП-процессами и низкой стоимости привлекла внимание благодаря интеграции различных активных функций. Однако существуют проблемы, связанные с использованием нелинейных оптических процессов в кремниевой фотонике, такие как слабые нелинейные отклики и поглощение двух фотонов. Такие материалы, как нитрид кремния (SiN), показали многообещающие результаты, но они по-прежнему требуют большой мощности накачки для эффективных нелинейных процессов.

Альтернативный подход — внедрение высоконелинейных материалов во встроенные платформы. Двумерные (2D) слоистые материалы, такие как графен, дихалькогениды переходных металлов (ДМД) и BP, были признаны весьма перспективными из-за их высокой восприимчивости третьего порядка. Концепция гибридной интеграции предполагает включение этих 2D-материалов в существующие интеграционные платформы для улучшения общих нелинейных характеристик волноводов.

Однако интеграция 2D-материалов сопряжена с рядом проблем, поскольку эти материалы до сих пор не до конца изучены. Влияние их добавления в интегрированные структуры требует тщательного рассмотрения. Обзор Пелгрина, Сана и их команды представляет собой всесторонний обзор последних успехов в этой области, предлагая теоретические основы, этапы моделирования, проектирования и определения характеристик для гибридной интеграции 2D-материалов. Этот обзор призван служить руководством для будущих исследований в области интегрированной нелинейной фотоники, преодоления препятствий и развития этой области.

В заключение отметим, что интеграция высоконелинейных 2D-материалов открывает большие перспективы для внутрикристальной фотоники. Используя уникальные свойства этих материалов, можно повысить производительность интегрированных оптических устройств и открыть путь для различных приложений в области фотоники.

Источник: Винсент Пелгрин и др. «Гибридная интеграция 2D-материалов для встроенной нелинейной фотоники». Свет: передовое производство (2023 г.).

Образец цитирования: Интеграция 2D-материалов для встроенной фотоники (2023 сентября 28 г.), получено 28 сентября 2023 г. из [исходная статья].