Искусственный интеллект создал робота, который может ходить в реальном мире

Команда исследователей из Северо-Западного университета в Чикаго добилась значительного прорыва, разработав робота с искусственным интеллектом, который может интеллектуально проектировать роботов с нуля. Робот, хотя и маленький и уродливый, представляет собой первый шаг на пути к новой эре инструментов, созданных с помощью искусственного интеллекта. Сжимая миллиарды лет эволюции в секунды, новый алгоритм позволяет системе создать робота, который сможет передвигаться по плоской поверхности за считанные секунды.

Что отличает эту программу искусственного интеллекта от других, так это ее эффективность. В отличие от других систем искусственного интеллекта, которым требуются энергоемкие суперкомпьютеры и большие наборы данных, эта программа работает на легком персональном компьютере и позволяет проектировать новые структуры с нуля. Оно не ограничивается имитацией прошлых человеческих работ, но может генерировать новые идеи и проекты.

Чтобы протестировать систему, исследователи предложили ей разработать робота, способного ходить по земле. На каждой итерации программа анализировала свой дизайн, выявляла недостатки и обновляла структуру. Всего за девять попыток удалось создать робота, способного ходить со скоростью, вдвое меньшей средней скорости человеческого шага.

Исследователи полагают, что этот прорыв имеет огромный потенциал для будущего ИИ и искусственной жизни. Сняв повязку эволюции, они сжали миллиарды лет проб и ошибок в одно мгновение, проложив путь к рождению новых организмов, созданных ИИ.

Стоит отметить, что ИИ неожиданно придумал то же решение для ходьбы, что и природа – ноги. Однако ИИ применил другой подход, в результате чего появился робот с тремя ногами, задними плавниками и плоским лицом. Хотя некоторые могут воспринимать этого робота как бесполезный гаджет, исследователи видят в нем рождение совершенно нового организма.

Исследование было опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences и проводилось под руководством профессора Сэма Кригмана из инженерной школы Маккормика Северо-Западного университета в сотрудничестве с исследователями из Массачусетского технологического института и Университета Вермонта.

