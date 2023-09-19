Взгляд на биоразнообразие кольчатых червей в зоне Кларион-Клиппертон

Недавнее исследование дало новое представление о биоразнообразии кольчатых червей в зоне Кларион-Клиппертон (CCZ), крупнейшем в мире глубоководном регионе разведки полезных ископаемых. Аннелиды, к которым относятся черви, являются одной из крупнейших групп макробеспозвоночных, обитающих в иле, покрывающем морское дно ЗКК.

Исследователи из Гетеборгского университета и Лондонского музея естественной истории использовали сочетание традиционных морфологических подходов и современных молекулярных методов для идентификации более 300 видов кольчатых червей в ЗКК. Сюда входят 129 видов из 22 семейств кольчатых червей, многие из которых считаются новыми для науки.

Понимание биоразнообразия ЗКК важно для информирования о защите этих уникальных экосистем, особенно в связи с тем, что коммерческие глубоководные горнодобывающие операции в этом районе могут быть неизбежными. Таксономия, классификация организмов, имеет решающее значение для этого понимания. К сожалению, кольчатые черви с мягким телом часто повреждаются во время сбора, что ограничивает возможности традиционных морфологических подходов. Поэтому методы ДНК все чаще используются в дополнение к морфологической идентификации.

Исследователи приложили значительные усилия, чтобы опубликовать и поделиться своими данными о кольчатых червях, чтобы принести пользу более широкому научному сообществу и заинтересованным сторонам, участвующим в принятии решений о глубоководной добыче полезных ископаемых. Их контрольный список кольчатых червей CCZ, хотя и неполный, является важным шагом на пути к созданию полевых справочников по дикой природе этого региона.

Поскольку Международный орган по морскому дну рассматривает возможность применения полезных ископаемых в ЗКК, использование биологических данных для управления окружающей средой стало более важным, чем когда-либо. Это исследование способствует устранению пробела в знаниях о биоразнообразии ЗКК и подчеркивает необходимость дальнейших исследований и мер защиты в этих уникальных глубоководных средах обитания.

источники:

«Знакомство с биоразнообразием кольчатых червей в крупнейшем в мире глубоководном регионе добычи полезных ископаемых». Физика.орг. Получено из [источник].

Хелена Виклунд и др. «Контрольный список недавно зарегистрированных таксонов кольчатых червей из зоны Кларион-Клиппертон в центральной части Тихого океана, основанный на морфологии и генетическом разграничении». Журнал данных о биоразнообразии (2023 г.). DOI: 10.3897/BDJ.11.e86921.