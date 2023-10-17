Взгляд на достижения и применение 2D-материалов

В этой статье освещается недавний обзор, проведенный Романом Энгелем-Гербертом, директором Института Пауля-Друде для Festkörperelektronik (PDI), и Жоао Марсело Дж. Лопесом, старшим научным сотрудником PDI, в области двумерных слоистых материалов ( 2ДЛМ). Их обзор под названием «Последние достижения в теории, синтезе, свойствах и приложениях 2D-материалов» опубликован в журнале ACS Nano. Авторы предоставляют ценную информацию о текущих тенденциях и будущих перспективах синтеза и свойств этих материалов.

Обзор черпает вдохновение из 9-го ежегодного семинара «Графен и не только», состоявшегося в 2022 году. Он также включает недавнюю работу PDI по выращиванию высококачественных магнитных гетероструктур с использованием эпитаксиальных методов. В обзоре затронут широкий спектр тем, включая теорию, синтез и обработку, свойства материалов, интеграцию материалов, исследование устройств и скрученные 2D-гетероструктуры.

Некоторые из фундаментальных тем, обсуждаемых в обзоре, включают моделирование дефектов и интеркалянтов с упором на пути образования и стратегические функциональные возможности. Также подчеркивается роль машинного обучения в синтезе и зондировании. В обзоре подчеркиваются важные разработки в области синтеза, обработки и характеристики различных 2D-материалов. Кроме того, он исследует оптические и фононные свойства этих материалов, контролируемые неоднородностью материала, многомерной визуализацией, биосенсорством и анализом машинного обучения.

Представлена ​​концепция смешанных гетероструктур с использованием 2D строительных блоков для логических устройств и устройств памяти следующего поколения. Авторы также углубляются в значение гомопереходов с углами закручивания в квантовом транспорте и предлагают будущие перспективы в области 2DLM.

В состав авторов обзора входят эксперты из различных институтов США и международных организаций, таких как Инсбрукский университет. Такое сотрудничество обеспечивает комплексный и глобальный взгляд на достижения и применение 2D-материалов.

В целом, обзор Энгеля-Герберта и Лопеса дает всесторонний обзор текущего состояния этой области и представляет захватывающие перспективы будущего 2D-материалов.

источник:

– Ю-Чуан Линь и др., «Последние достижения в теории двумерных материалов, синтезе, свойствах и приложениях», ACS Nano (2). DOI: 2023/acsnano.10.1021c2

– «Изучение 2D-материалов в результате международного сотрудничества» (2023 октября 17 г.), получено 17 октября 2023 г. с новостного сайта Phys.org.