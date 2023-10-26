Состав Марса дает представление о ранней Солнечной системе

Новые открытия о составе Марса проливают свет на раннее существование планеты и ее положение в Солнечной системе. Недавние результаты миссии НАСА InSight поставили под сомнение предыдущие предположения о составе Марса, особенно относительно его ядра.

В отличие от Земли, ядро ​​которой преимущественно состоит из жидкого железа, наблюдения InSight показывают, что у Марса ядро ​​меньшего размера, покрытое слоем жидких силикатов. Данные свидетельствуют о том, что этот слой имеет толщину примерно 150 километров и окружает скалистую кору планеты. Эти открытия побудили ученых пересмотреть свое понимание формирования планет.

Исследователь Донъян Хуанг из ETH Цюриха объясняет, что первоначальное наблюдение состава ядра Марса, которое содержало удивительно высокую долю более легких элементов, противоречило существующим теориям развития планет. Однако дальнейший анализ привел к новой гипотезе: Марс обладает меньшим и более плотным ядром с жидким центром, который содержит примерно 9–14% более легких элементов. Этот уникальный состав бросает вызов предыдущим предположениям и дает заманчивые подсказки о раннем происхождении Марса.

Различия в плотности, полученные на основе сейсмических данных, собранных сейсмографом InSight, дают ценную информацию о недрах планеты. Находясь на Земле, исследователи используют сейсмографы для измерения колебаний грунта и определения плотности и химического состава планеты, а изучение Марса сопряжено с различными проблемами. Сейсмограф InSight, первый в своем роде, развернутый на Марсе, позволил ученым собрать важные данные о моделях вибрации и составе планеты.

Эти недавние открытия показывают, что Марс, возможно, сформировался раньше Земли в истории Солнечной системы, возможно, в то время, когда Солнце было окружено туманным облаком частиц. Отличительный состав ядра Марса дает интригующий взгляд на прошлое планеты и поднимает интригующие вопросы об условиях, преобладавших во время ее формирования.

Часто задаваемые вопросы

1. Каков состав ядра Марса?

Согласно недавним наблюдениям спускаемого аппарата НАСА InSight, ядро ​​Марса меньше, чем считалось ранее, и содержит слой жидких силикатов, окружающих ядро ​​из жидкого железа.

2. Как исследователи изучали состав Марса?

Исследователи использовали сейсмограф InSight для измерения вибрационных моделей и определения плотности и химического состава планеты. Это позволило получить ценные данные о ядре Марса и его отличительном составе.

3. Чем состав Марса отличается от состава Земли?

В то время как Земля имеет преимущественно жидкое железное ядро, ядро ​​Марса имеет меньший размер и помимо жидкого железа включает слой жидких силикатов.

4. Что говорят результаты о формировании Марса?

Более высокая доля легких элементов в ядре Марса предполагает, что планета сформировалась в Солнечной системе раньше, чем Земля. Это указывает на то, что Марс мог возникнуть, когда Солнце все еще было окружено туманным облаком частиц.