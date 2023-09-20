Жизнь как аналоговый астронавт в Антарктиде

В ноябре 2022 года Тара Суини отправилась в исследовательскую экспедицию к леднику Туэйтса в Западной Антарктиде. Хотя ее главной целью было изучение геологии ледника и таяния льда, Суини не могла не вспомнить, каково это — быть исследователем космоса. Будучи бывшим офицером ВВС и нынешним аспирантом лунной геологии, она почувствовала сходство между антарктическими экспедициями и космическими миссиями.

В течение многих лет ученые-космонавты изучали опыт людей, живущих в экстремальных условиях, таких как Антарктида, чтобы лучше понять проблемы и условия, с которыми астронавты могут столкнуться на других планетах. Эти полярные экспедиции служат ценным аналогом освоения космоса, предлагая понимание физиологических и психологических аспектов длительных миссий.

Во время своего 16-дневного пребывания на леднике Туэйтс Суини и ее команда жили в палатках и выдерживали суровые погодные условия. Они столкнулись с бурями и метелями, проводя дни в ловушке в своих палатках. Суини даже оказалась в полной темноте, сравнивая свои ощущения с пребыванием внутри мяча для пинг-понга. Несмотря на трудности, она почувствовала сосредоточенность и волнение, которых не испытывала на своем родном континенте.

Посещение конференции аналоговых астронавтов 2023 года в мае предоставило Суини уникальную возможность дальнейшего изучения опыта аналоговых астронавтов. Конференция собрала людей, моделирующих долгосрочные космические путешествия на Земле. Мероприятие, проводившееся в Биосфере 2, автономной среде обитания в пустыне Аризоны, было направлено на понимание жизнеспособности создания обитаемой среды на враждебных планетах.

Путешествие Суини к леднику Туэйтса и ее участие в конференции аналоговых астронавтов подчеркивают связь между полярными исследованиями и космическими миссиями. Этот опыт дает ценную информацию о физических и психических проблемах, с которыми астронавты могут столкнуться в будущих миссиях на Луну, Марс и за их пределы.

источники:

– Техасский университет в Эль-Пасо (Университет)

– Конференция аналоговых астронавтов (Конференция)