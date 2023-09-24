Таинственное возрождение смертельного вируса Нипах в Керале, Индия

В больнице в Кожикоде, штат Керала, специалист по интенсивной терапии Ануп Кумар столкнулся с запутанной ситуацией. Четыре члена одной семьи были госпитализированы в его больницу с похожими симптомами: лихорадкой, кашлем и гриппоподобным заболеванием. Изучив историю болезни семьи, они обнаружили, что отец двух младших братьев и сестер недавно умер с похожими симптомами. Команда быстро установила связь со смертельным вирусом Нипах.

Вирус Нипах, впервые выявленный в Керале в мае 2018 года, представляет собой зоонозный вирус, который, как полагают, передается от летучих мышей к человеку. Он имеет высокий уровень смертности: от 40 до 75 процентов. Во время вспышки 2018 года 18 человек заразились и 17 умерли. Для Нипа не существует разрешенных методов лечения или вакцин, поэтому оперативное выявление и сдерживание имеют решающее значение.

Команда больницы изолировала пациентов и отправила образцы на тестирование. У троих пациентов, включая сына и брата умершего отца, был положительный результат на Нипах. Другой неродственный пациент с похожими симптомами также дал положительный результат. Первоначальный случай умершего отца Мохаммеда Али был идентифицирован как самый ранний случай этой вспышки, но могут быть и другие неопознанные случаи из-за инкубационного периода вируса от 14 до 21 дня.

Подтверждение Нипа вызвало быструю реакцию со стороны органов здравоохранения Кералы. Были приняты меры для сдерживания вспышки и предотвращения дальнейшего распространения. Учитывая потенциальные катастрофические последствия распространения вируса, первостепенное значение имеют раннее выявление и изоляция случаев.

Нипах передается при прямом контакте с инфицированными животными, такими как летучие мыши или свиньи, или при употреблении зараженной пищи или воды. Тесный контакт с инфицированными людьми также может привести к заражению вирусом. Керала стала свидетелем многочисленных вспышек Нипаха, и усилия по наблюдению продолжаются.

Недавнее возрождение вируса Нипах служит напоминанием о постоянной угрозе, которую представляют зоонозные заболевания, и о необходимости надежного надзора, оперативной идентификации и эффективных стратегий сдерживания.

источники:

– Теккумкара Сурендран Аниш, доцент кафедры общественной медицины Государственного медицинского колледжа в Манджери, Керала

– Больница Aster MIMS в Кожикоде, Керала