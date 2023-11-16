Новая технология использует космический холод для охлаждения зданий без электричества

Исследователи из Университета Мэриленда разработали инновационную технологию, позволяющую охлаждать здания без использования электричества. Микропористое стеклянное покрытие, известное как «охлаждающее стекло», может снизить температуру в помещении на 3.5 градуса Цельсия в полдень. Эта революционная технология отражает до 99% солнечной радиации, предотвращая поглощение тепла зданиями. Кроме того, он излучает тепло в виде длинноволнового инфракрасного излучения в обширный холод космического пространства, эффективно используя экстремально низкие температуры, обнаруженные там.

Концепция, известная как «радиационное охлаждение», использует окно прозрачности атмосферы — часть электромагнитного спектра, которая позволяет теплу уходить в космос, не влияя на общую температуру атмосферы. Покрытие использует это явление для передачи большого количества тепла в холодное пространство, действуя как теплоотвод для зданий.

В отличие от предыдущих попыток создания охлаждающих покрытий, это новое стекло экологически стабильно и долговечно. Он может противостоять воздействию воды, ультрафиолетового излучения, грязи и даже пламени, что делает его пригодным для различных поверхностей, таких как плитка, кирпич и металл. Универсальность технологии делает ее легко масштабируемой и пригодной для широкого использования.

Разработка этого охлаждающего стекла согласуется с глобальными усилиями по снижению энергопотребления и борьбе с изменением климата. Уменьшая потребность в кондиционировании воздуха, эта технология потенциально может значительно снизить потребление энергии и выбросы углекислого газа. «Это «охлаждающее стекло» — это больше, чем новый материал — это ключевая часть решения проблемы изменения климата», — говорит заслуженный профессор университета Лянбин Ху, возглавляющий исследовательскую группу. «Это показывает, как новые технологии могут помочь нам построить более прохладный и зеленый мир».

В настоящее время исследователи сосредоточены на тестировании и практическом применении своего охлаждающего стекла. Они также создали стартап-компанию CeraCool, чтобы облегчить масштабирование и коммерциализацию технологии. Благодаря своему потенциалу совершить революцию в методах охлаждения, эта инновационная технология может оказать существенное влияние на энергоэффективность и устойчивость в будущем.

Часто задаваемые вопросы

1. Как работает охлаждающее стекло?

Охлаждающее стекло отражает до 99% солнечной радиации, предотвращая поглощение тепла зданиями. Он также излучает тепло в виде длинноволнового инфракрасного излучения в космос, используя экстремально низкие температуры для охлаждения материалов под стеклом.

2. Может ли охлаждающее стекло выдерживать суровые условия?

Да, охлаждающее стекло экологически стабильно и долговечно. Он выдерживает воздействие воды, УФ-излучения, грязи и даже огня. Он рассчитан на температуру до 1,000°C.

3. На какие поверхности можно наносить охлаждающее стекло?

Охлаждающее стекло можно наносить на различные поверхности, включая плитку, кирпич и металл. Эта универсальность делает его легко масштабируемым и пригодным для широкого использования.

4. Как технология способствует экологической устойчивости?

Уменьшая потребность в кондиционировании воздуха, эта технология может значительно снизить потребление энергии и выбросы углекислого газа. Это согласуется с глобальными усилиями по сокращению потребления энергии и борьбе с изменением климата.