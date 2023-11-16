Новое исследование раскрывает возможность обнаружения пуриновых молекул в космосе

Недавнее научное исследование выявило захватывающее открытие, которое может иметь важное значение для нашего понимания Вселенной и потенциала внеземной жизни. Исследование сосредоточено на пуриновых азотистых основаниях аденине и гуанине, сложных органических молекулах, которые необходимы для жизни, какой мы ее знаем.

Хотя эти пуриновые азотистые основания широко распространены на Земле, ученым еще предстоит обнаружить их при наблюдениях за астрономической средой. Тем не менее, это новое исследование использует новаторский подход, изучая инфракрасные спектры пуринов в условиях, аналогичных тем, которые наблюдаются в межзвездной среде.

Исследователи проанализировали инфракрасные спектры аденина и гуанина, как по отдельности, так и в смеси, во льду, состоящем из H2O:NH3:CH4:CO:CH3OH. Исследуя, какие полосы в спектрах соответствуют пуриновым азотистым основаниям, они стремились идентифицировать инфракрасную спектральную подпись, которая могла бы указывать на присутствие аденина, гуанина или смеси этих молекул в астрофизических льдах.

Исследование выявило три отдельные полосы инфракрасного поглощения пуриновых нуклеиновых оснований, которые не перекрываются с полосами, связанными с другими летучими веществами, обычно встречающимися в плотных молекулярных облаках. Эти уникальные полосы, расположенные при 1255, 940 и 878 см-1, обладают высокими значениями молярного поглощения, что делает их легко наблюдаемыми в астрономических объектах.

В результате совместное обнаружение этих трех полос в одной и той же мишени может указывать на присутствие молекулы пурина, такой как аденин или гуанин. Это открытие открывает новые возможности для астробиологии и астрохимии, поскольку предполагает потенциальное существование важнейших строительных блоков для жизни в космосе.

Для подтверждения этих результатов и изучения последствий возникновения жизни за пределами Земли потребуются дальнейшие исследования и наблюдения. Расширяя наши знания о химических компонентах, присутствующих в межзвездной среде, мы получаем ценную информацию о потенциале жизни на огромных просторах Вселенной.

Вопросы и ответы:

Вопрос: Что такое пуриновые нуклеиновые основания?

Ответ: Пуриновые нуклеиновые основания, такие как аденин и гуанин, представляют собой сложные органические молекулы, необходимые для жизни. Они играют решающую роль в структуре и функциях ДНК и РНК.

Вопрос: Как в ходе исследования изучались пурины?

Ответ: Исследователи проанализировали инфракрасные спектры пуринов, связанные с земными биохимическими процессами в условиях, аналогичных тем, которые наблюдаются в межзвездной среде. Они исследовали полосы в спектрах, соответствующие аденину и гуанину.

Вопрос: Каково было значение трех идентифицированных групп?

A: Три полосы, выявленные в ходе исследования, расположенные при 1255, 940 и 878 см-1, имеют высокие значения молярного поглощения и не перекрываются с полосами, связанными с другими летучими веществами. Эти полосы могут служить инфракрасным спектральным признаком присутствия молекул пурина в астрофизических льдах.