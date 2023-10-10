Исследование инфракрасной количественной оценки гликозилирования в белке и АСМ-ИК

В этой статье рассказывается о предстоящем вебинаре, который углубится в захватывающую область инфракрасного количественного определения гликозилирования в белках с использованием атомно-силовой микроскопии (AFM-IR). Этот метод сочетает в себе возможности АСМ высокого разрешения с молекулярной информацией, предоставляемой инфракрасной спектроскопией, в результате чего получается мощный инструмент для изучения структуры и функции белка.

Традиционно инфракрасная микроскопия была ограничена своим слабым пространственным разрешением. Однако сочетание АСМ с инфракрасной спектроскопией позволило преодолеть это ограничение, достигнув разрешения около 10 нм. Этот прорыв позволяет исследователям записывать спектры и карты поглощения различных образцов, включая белки, клетки и ткани.

Одной из конкретных областей внимания этого вебинара является изучение амилоидов, особенно в связи с болезнью Альцгеймера. Амилоидные бляшки, обнаруженные в головном мозге, состоят из агрегированных форм бета-амилоидного пептида. Используя АСМ-ИК, исследователи могут исследовать агрегацию этого пептида и отслеживать изменения в структуре изолированных амилоидных фибрилл. Этот метод также был применен к нейронам и секциям мозга, предоставляя молекулярную информацию с наноразмерным разрешением.

Вебинар проведет Жеан Вэйтенс, научный сотрудник Свободного университета Брюсселя. Обладая химическим образованием и обширным опытом в области инфракрасной спектроскопии, Вейтенс провел новаторские исследования по использованию АСМ-ИК при изучении бета-амилоидного пептида. В настоящее время его внимание сосредоточено на биофункционализированных советах по АСМ для дальнейшего продвижения в этой области.

В целом, инфракрасная количественная оценка гликозилирования белка с использованием AFM-IR имеет большие перспективы для разгадки тайн структурных изменений белка и их последствий при различных заболеваниях. Этот вебинар предлагает уникальную возможность узнать больше об этой передовой технологии и ее потенциальных применениях.

источники:

– Свободный университет Брюсселя

- Исследование Джехана Вэйтенса