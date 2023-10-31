Полярные сияния на Уране: разгадка тайны температуры планеты

Недавно ученые сделали интригующее открытие относительно планеты Уран – наличие инфракрасных полярных сияний. Этот прорыв произошел после трех десятилетий обширных исследований и дает ценную информацию о том, почему Уран, несмотря на его значительное расстояние от Солнца, поддерживает более высокую температуру, чем ожидалось.

Полярные сияния, естественное световое явление в атмосфере планеты, образуются, когда заряженные частицы Солнца взаимодействуют с газами в верхних слоях атмосферы. Эти явления происходят в периоды высокой солнечной активности, такие как солнечные вспышки и корональные выбросы массы. Их можно наблюдать вокруг северного и южного магнитных полюсов различных планет нашей солнечной системы.

Юпитер и Сатурн известны своими яркими и мощными полярными сияниями благодаря сильным магнитным полям и плотной атмосфере. С другой стороны, Уран и Нептун имеют более слабые, но впечатляющие полярные сияния. В случае с Ураном до сих пор с 1986 года наблюдались только ультрафиолетовые полярные сияния. Однако в недавнем исследовании под руководством астрофизика Эммы Томас из Университета Лестера ученые обнаружили свидетельства инфракрасных полярных сияний в атмосфере Урана.

Изучив 224 изображения и изучая поведение конкретной ионизированной частицы под названием H3+, исследователи обнаружили увеличение ее плотности без соответствующего изменения температуры. Это открытие убедительно свидетельствует о существовании инфракрасных полярных сияний на Уране, подобных тем, которые наблюдаются на Юпитере и Сатурне. Присутствие этих полярных сияний могло бы объяснить необычно высокую температуру планеты.

«Эта статья является кульминацией 30-летних исследований полярных сияний на Уране, которые, наконец, выявили инфракрасное полярное сияние и положили начало новой эпохе исследований полярных сияний на планете. Наши результаты расширят наши знания о ледяных гигантских полярных сияниях и укрепят наше понимание планетарных магнитных полей в нашей Солнечной системе, на экзопланетах и ​​даже на нашей собственной планете», — сказала Эмма Томас.

Эти революционные открытия не только проливают свет на тайны Урана, но и способствуют лучшему пониманию полярных сияний за пределами нашей Солнечной системы. Пока ученые продолжают исследовать загадочные глубины космоса, изучение небесных явлений, таких как полярные сияния, открывает новые двери для разгадки тайн Вселенной.

FAQ

1. Что такое полярные сияния?

Полярные сияния — это естественные световые явления в верхних слоях атмосферы планеты, вызванные взаимодействием заряженных частиц Солнца с газами.

2. Где образуются полярные сияния?

Полярные сияния можно наблюдать вокруг северного и южного магнитных полюсов различных планет, включая Землю, Венеру, Марс, Юпитер, Сатурн, Уран и Нептун.

3. Почему полярные сияния Урана важны?

Недавнее открытие инфракрасных полярных сияний на Уране дает ценную информацию о более высокой температуре планеты, несмотря на ее удаленность от Солнца.

4. Что полярные сияния говорят нам о других планетах?

Изучение полярных сияний на разных планетах помогает ученым понять поведение магнитных полей, атмосфер и других планетарных характеристик в нашей Солнечной системе и за ее пределами.

5. Чем отличаются полярные сияния на разных планетах?

Полярные сияния каждой планеты имеют уникальные характеристики в зависимости от таких факторов, как напряженность магнитного поля, плотность атмосферы и взаимодействие между заряженными частицами и газами. Например, полярные сияния Юпитера ярче и мощнее, чем земные, а на Венере и Марсе полярные сияния более тусклые из-за разных механизмов.