Астрономы стали свидетелями первого инфракрасного полярного сияния на Уране, проливающего свет на причудливые магнитные поля

Астрономы сделали революционное открытие, впервые наблюдая инфракрасное сияние на планете Уран. Это захватывающее открытие дает ценную информацию о своеобразных магнитных полях, которые существуют на далеких ледяных гигантах нашей солнечной системы.

Полярные сияния, широко известные как Северное и Южное сияние, обычно возникают в результате столкновения солнечных ветров с сильно заряженными частицами в атмосфере Земли. Это столкновение ионизирует частицы, заставляя их излучать свет и создавая завораживающие зеленые и фиолетовые оттенки, которые мы видим в полярных регионах.

Подобные формы полярных сияний наблюдались и на других планетах, например, на беспокойном небе Юпитера и его спутников. В 1986 году зонд «Вояджер-2» впервые увидел ультрафиолетовые полярные сияния на Уране. Однако это недавнее открытие знаменует собой первый случай, когда на планете было зарегистрировано инфракрасное полярное сияние.

В отличие от атмосферы Земли, которая в основном состоит из азота и кислорода, на Уране преобладают водород и гелий. В результате полярные сияния на Уране излучают свет с длинами волн за пределами видимого спектра, например, инфракрасными. Это означает, что эти небесные проявления остаются невидимыми для человеческого глаза, им не хватает ярких цветов, которые можно увидеть на нашей родной планете.

Тем не менее, используя мощный телескоп Кек II на Гавайях, ученые смогли наблюдать и анализировать определенные длины волн инфракрасного света, излучаемого Ураном. Они сосредоточились на инфракрасном свете, излучаемом заряженной частицей H3+, который помогает измерить температуру частицы и плотность атмосферы.

Исследователи обнаружили, что плотность H3+ в атмосфере Урана увеличилась на ошеломляющие 88 процентов, несмотря на минимальные изменения температуры. Они связывают это с активностью полярных сияний, вызывающей усиленную ионизацию. Эти результаты предоставляют решающее доказательство теории о том, что энергичные полярные сияния играют важную роль в нагревании газовых планет-гигантов, таких как Уран, передавая тепло от полярных сияний к магнитному экватору.

Кроме того, необычные магнитные поля Урана и его ледяного аналога Нептуна уже давно озадачивают ученых. Магнитные полюса этих планет странным образом смещены относительно их осей вращения. Поскольку активность полярных сияний тесно связана с магнитным полем планеты, команда считает, что изучение полярных сияний Урана может помочь разгадать тайну смещения магнитных полей.

Интересно, что это исследование может также пролить свет на загадочные процессы, происходящие на Земле, такие как геомагнитное разворот, когда северный и южный полюса планеты фактически меняются местами. Понимание воздействия этих явлений имеет решающее значение для систем, зависящих от магнитного поля Земли, включая спутники, средства связи и навигацию.

Инновационное исследование, проведенное Эммой Томас, аспиранткой Школы физики и астрономии Лестера, расширяет наше понимание далеких ледяных гигантов в нашей Солнечной системе. Разгадывая тайны полярного сияния Урана и разгадывая тайны его магнитного поля, ученые надеются получить ценную информацию о других экзопланетах с похожими характеристиками, потенциально раскрывая их пригодность для поддержания жизни.

Часто задаваемые вопросы

Вопрос: Что такое полярное сияние?



Ответ: Полярное сияние — это природное явление, вызванное взаимодействием солнечного ветра и заряженных частиц в атмосфере планеты, приводящее к излучению света.

Вопрос: Что вызывает северное и южное сияние на Земле?



Ответ: Северное и Южное сияние вызваны солнечными ветрами, сталкивающимися с заряженными частицами в атмосфере Земли, особенно вблизи полюсов планеты.

Вопрос: Почему полярные сияния на Уране невидимы для человеческого глаза?



Ответ: Полярные сияния на Уране излучают свет с длинами волн за пределами видимого спектра, например, в инфракрасном. Поскольку человеческий глаз может воспринимать только видимый свет, эти полярные сияния остаются невидимыми.

Вопрос: Как было обнаружено инфракрасное сияние на Уране?



Ответ: Ученые использовали телескоп Кек II на Гавайях для наблюдения и анализа определенных длин волн инфракрасного света, излучаемого планетой Уран, уделяя особое внимание свету, излучаемому заряженной частицей, известной как H3+.

Вопрос: Как изучение полярного сияния Урана может помочь понять магнитное поле Земли?



Ответ: Смещенное магнитное поле Урана дает ученым возможность изучить эффекты полярного сияния и магнитных полей. Это исследование может дать представление о таких процессах, как инверсия геомагнитного поля, которые могут повлиять на магнитное поле Земли и зависящие от него системы.