Новое открытие раскрывает загадочное инфракрасное сияние Урана

Астрономы недавно сделали новаторское открытие, касающееся загадочных световых шоу Урана. Впервые они успешно наблюдали инфракрасное полярное сияние ледяного гиганта, проливая свет на его увлекательные тайны. В отличие от Северного сияния Земли, Уран демонстрирует уникальное явление в своей атмосфере.

Как и на Земле, полярные сияния на Уране зажигаются, когда заряженные частицы солнечного ветра взаимодействуют с магнитным полем планеты, направляя их к магнитным полюсам. Однако есть явная разница. В то время как полярные сияния на Земле дают яркие цвета из-за столкновений с атомами кислорода и азота, Уран может похвастаться зрелищем другого рода.

Уран, будучи газовым гигантом, в своей атмосфере состоит в основном из водорода и гелия. Эти атмосферные газы существуют при гораздо более низких температурах по сравнению с нашей родной планетой. В результате полярное сияние, излучаемое Ураном, имеет преимущественно ультрафиолетовые и инфракрасные длины волн, создавая визуально поразительный контраст.

Открытие инфракрасного полярного сияния на Уране произошло уже давно. Ультрафиолетовое полярное сияние впервые наблюдалось во время пролета космического корабля НАСА «Вояджер-2» в 1986 году, но на обнаружение его инфракрасного аналога ушло почти четыре десятилетия. Этот недавно раскрытый аспект дает ранее невиданный взгляд на этот далекий мир.

Недавнее достижение стало возможным благодаря команде астрономов во главе с аспиранткой Эммой Томас из Университета Лестера в Англии. Они углубились в архивные данные, собранные в 2006 году с помощью спектрометра ближнего инфракрасного диапазона Keck II (NIRSPEC). Благодаря своему анализу они определили эмиссионные линии, исходящие от молекулы H3+, уникального катиона триводорода, который играет ключевую роль в генерации наблюдаемого излучения Урана.

Это важное открытие дает редкую возможность понять северное сияние Урана и его последствия. Это также поднимает интригующие вопросы о более высокой, чем ожидалось, температуре на планете. Эмма Томас размышляет над одним из возможных объяснений: интенсивное полярное сияние производит и направляет тепло от полярного сияния к магнитному экватору.

Исследование Урана продолжает увлекать астрономов и ученых, стремящихся разгадать тайны этого далекого и увлекательного мира.

Часто задаваемые вопросы

1. Что вызывает полярные сияния на Уране?

Полярные сияния Урана зажигаются, когда заряженные частицы солнечного ветра взаимодействуют с магнитным полем планеты, направляя их к магнитным полюсам.

2. Чем полярные сияния Урана отличаются от земных?

В то время как полярные сияния на Земле производят яркие цвета из-за столкновений с атомами кислорода и азота, полярные сияния на Уране в основном излучают ультрафиолетовые и инфракрасные волны из-за состава его атмосферы, в основном состоящей из водорода и гелия.

3. Почему недавнее открытие инфракрасного полярного сияния на Уране имеет большое значение?

Обнаружение инфракрасного полярного сияния на Уране открывает ранее невиданный аспект этого далекого мира, предлагая новое представление о его завораживающих световых шоу и способствуя нашему пониманию уникальных свойств планеты.

4. Как было сделано открытие?

Команда астрономов во главе с аспиранткой Эммой Томас проанализировала архивные данные, собранные в 2006 году, с помощью спектрометра ближнего инфракрасного диапазона Keck II. Благодаря своему анализу они идентифицировали линии излучения, исходящие от молекулы H3+, что указывает на наличие инфракрасного полярного сияния на Уране.

5. Какое значение имеют эти выводы?

Новое понимание полярных сияний Урана открывает возможности для дальнейших исследований климата, атмосферы и температуры планеты. Это также поднимает интригующие вопросы об источнике более высокой, чем ожидалось, температуры на планете.