Определение интенсивности лесных пожаров по люминесценции кварца

В июне 2020 года пожар Мангум сжег более 70,000 2023 акров земли недалеко от северного края национального парка Гранд-Каньон. Через шесть месяцев после пожара Эйприл Финни, магистр наук. кандидат Университета штата Юта, начал собирать образцы почвы на выгоревших территориях с целью изучения люминесценции кварца. Исследование Финни по люминесценции кварца и ее связи с интенсивностью горения будет представлено ее консультантом Тэмми Риттенур на встрече GSA Connects XNUMX Геологического общества Америки.

Кварц известен своей способностью люминесцировать или излучать свет под воздействием ионизирующего излучения. В кристаллах кварца часто присутствуют структурные дефекты, которые создают «положительные ловушки», в которых вылетевшие электроны могут удерживаться в течение миллионов лет. Под воздействием света или тепла эти захваченные электроны высвобождаются, испуская фотоны и сбрасывая часы люминесценции.

Приложения для датирования используют этот сигнал люминесценции, чтобы определить, когда кварц в последний раз подвергался воздействию света или тепла. В этом исследовании исследователи использовали измерение чувствительности люминесценции для идентификации зерен кварца, которые подверглись воздействию повышенного тепла от лесного пожара. Сравнивая измерения люминесценции образцов почвы, пострадавших от пожара, с результатами незатронутых образцов почвы, Финни смог установить корреляцию между тяжестью ожога и интенсивностью люминесценции.

Полевые испытания, проведенные Финни, показали, что образцы почвы, собранные в районах, пострадавших от лесных пожаров, демонстрируют более высокую люминесценцию по сравнению с образцами, собранными за пределами периметра пожара. Также наблюдалась заметная разница в интенсивности люминесценции между различными зонами интенсивности горения: образцы с высокой интенсивностью горения показывали вдвое большую люминесценцию, чем образцы со средней интенсивностью горения. Эти результаты показывают, что люминесценция кварца может служить индикатором интенсивности лесных пожаров.

Изучая люминесценцию кварца в поверхностных почвах, исследователи могут оценить интенсивность прошлых пожаров и получить представление о режимах пожаров в течение длительного периода времени. Эта информация имеет решающее значение для понимания и прогнозирования текущих и будущих режимов пожаров, что имеет важные последствия для картирования опасностей и стратегий смягчения их последствий на юго-западе США.

В целом, исследования Финни по определению интенсивности лесных пожаров с помощью кварцевой люминесценции представляют собой ценный инструмент для изучения и мониторинга лесных пожаров и их потенциального воздействия на экосистемы.