Богатые традиции Индии в области исследований Солнца

Индия имеет давнюю историю исследований Солнца, берущую начало в конце 19 века. Усилия страны по исследованию солнечной энергии были инициированы Х. Ф. Бланфордом, первым генеральным директором Индийского метеорологического департамента, который в 1881 году предположил необходимость точного учета солнечной тепловой мощности и ее воздействия на земную поверхность. Ручи Рам Сахни, пионер популяризации науки в Пенджабе, присоединился к команде Бланфорда в 1885 году в качестве второго помощника метеорологического репортера.

Солнечная обсерватория Кодайканал (КСО) была основана в 1899 году и стала важным центром солнечной астрономии. В 1909 году британский астроном Дж. Эвершед сделал на КСО революционное открытие, которое стало известно как «эффект Эвершеда». КСО также сыграл роль в открытии знаменитого «эффекта Рамана» в 1928 году, причем К.С. Кришнан был одним из соавторов исследовательской работы.

В продолжение индийского наследия исследований Солнца в 1971 году в Бангалоре был основан Индийский институт астрофизики (IIA). Он поглотил обсерватории в Кодайканале и Кавалуре и с тех пор внес значительный вклад в исследования Солнца. IIA разработало коронограф излучения видимых линий, ключевой компонент предстоящей индийской обсерватории Aditya-L1.

Адитья-L1 должен достичь пункта назначения в начале следующего года, где он будет наблюдать за фотосферой, хромосферой и внешними слоями Солнца. Однако его основной целью является изучение космической погоды и мониторинг непредсказуемых всплесков магнитного поля, вызванных корональными выбросами массы Солнца. Эти выбросы корональной массы могут представлять угрозу для технологически зависимой цивилизации, повреждая спутники и электрические сети.

Время миссии Aditya-L1 совпадает с ожидаемым пиком цикла активности солнечных пятен в 2026 году. Другие организации, такие как НАСА и правительство Великобритании, также следят за космической погодой, чтобы снизить ее потенциальные риски.

Индийские эксперименты с космическими лучами также внесли значительный вклад в космические исследования. Эксперимент GRAPES-3, совместный проект Индии и Японии, обнаружил «временное ослабление магнитного щита Земли», которое коррелировало с солнечной бурей в 2015 году. Это исследование, опубликованное в журнале Physical Review Letters, продемонстрировало важность точного времени прихода шторма. прогноз, чтобы минимизировать экономические потери во время глобальной остановки.

Богатые традиции исследований Солнца в Индии в сочетании с растущим опытом в области мониторинга космической погоды подчеркивают приверженность страны развитию научных знаний и защите от потенциальных опасностей, связанных с солнечной активностью.

Источники: Арун Кумар Гровер.