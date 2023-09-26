CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Индийская миссия «Чандраян-3» сталкивается с неопределенностью, поскольку посадочный модуль и марсоход остаются в автономном режиме

ByРоберт Эндрю

сентябрь 26, 2023
Индийская миссия «Чандраян-3» сталкивается с неопределенностью, поскольку посадочный модуль и марсоход остаются в автономном режиме

Этим летом Индия вошла в историю, став четвертой страной, успешно посадившей космический корабль на Луну. Однако последние новости Индийской организации космических исследований (ISRO) показывают, что спускаемый аппарат «Викрам» и марсоход «Прагьян» миссии «Чандраян-3» в настоящее время отключены.

«Чандраян-3», который прибыл на лунную орбиту в июле, намеревался приземлиться в южном полярном регионе Луны, целевой зоне для будущих миссий астронавтов НАСА. Российский космический корабль «Луна-25» также боролся за это звание, но разбился из-за системной ошибки, в результате чего Индия претендовала на первую посадку 23 августа.

После лунной ночи ISRO попыталась связаться с Викрамом и Прагьяном, но никаких сигналов с поверхности получено не было. Затянувшаяся темнота, возможно, разрядила батареи роботов, работающих на солнечных батареях, хотя все еще есть надежда, что они смогут снова подключиться к сети, если им будет предоставлено достаточно времени для перезарядки.

Это был второй раз, когда Индия использовала это оборудование в миссии на Луну после миссии «Чандраян-2» в 2019 году, когда аналогичный посадочный модуль и марсоход разбился вскоре после выхода на орбиту. Несмотря на неопределенность вокруг текущего статуса спускаемого аппарата и вездехода, «Чандраян-3» считается выдающимся достижением космической программы Индии.

Миссия не только проследила за провалом российской попытки, но и собрала важные данные о южных широтах Луны, указывающие на вероятное присутствие воды в лунном грунте. Поскольку НАСА стремится отправить астронавтов в этот район, обнаружение крупных залежей льда в постоянно затененных кратерах может сыграть важную роль в поддержке будущих миссий человека, предоставив необходимые ресурсы, такие как топливо, кислород и питьевая вода.

Хотя исход «Чандраян-3» остается неопределенным, он символизирует уверенный старт Индии в исследовании Луны и ее значительный вклад в наше понимание небесного соседа Земли.

Определения:
– Чандраян-3: лунная миссия Индии, направленная на посадку спускаемого аппарата и вездехода в южном полярном регионе Луны.
– Лунная ночь: период темноты на поверхности Луны, когда Солнце закрывается Луной.
- Посадочный модуль «Викрам»: компонент посадочного модуля миссии «Чандраян-3».
– Ровер «Прагьян»: компонент марсохода, сопровождающий спускаемый аппарат «Викрам».
– ISRO: Индийская организация космических исследований, национальное космическое агентство Индии.

источники:
– [исходная статья]

By Роберт Эндрю

Похожие темы

Наука

НАСА откладывает запуск миссии Psyche Asteroid для обновления конфигурации двигателя

сентябрь 29, 2023 Габриэль Бота
Наука

Открытие окаменелости древней морской черепахи дает представление об истории эволюции

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Понимание файлов cookie и политики конфиденциальности

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа

Вы пропустили

Наука

НАСА откладывает запуск миссии Psyche Asteroid для обновления конфигурации двигателя

сентябрь 29, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Наука

Открытие окаменелости древней морской черепахи дает представление об истории эволюции

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Понимание файлов cookie и политики конфиденциальности

сентябрь 29, 2023 Мамфо Брешиа 0 комментариев
Наука

Разливы древних рек на Гангской равнине дают представление о будущих супернаводнениях

сентябрь 29, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев