Индийская миссия «Чандраян-3» сталкивается с неопределенностью, поскольку посадочный модуль и марсоход остаются в автономном режиме

Этим летом Индия вошла в историю, став четвертой страной, успешно посадившей космический корабль на Луну. Однако последние новости Индийской организации космических исследований (ISRO) показывают, что спускаемый аппарат «Викрам» и марсоход «Прагьян» миссии «Чандраян-3» в настоящее время отключены.

«Чандраян-3», который прибыл на лунную орбиту в июле, намеревался приземлиться в южном полярном регионе Луны, целевой зоне для будущих миссий астронавтов НАСА. Российский космический корабль «Луна-25» также боролся за это звание, но разбился из-за системной ошибки, в результате чего Индия претендовала на первую посадку 23 августа.

После лунной ночи ISRO попыталась связаться с Викрамом и Прагьяном, но никаких сигналов с поверхности получено не было. Затянувшаяся темнота, возможно, разрядила батареи роботов, работающих на солнечных батареях, хотя все еще есть надежда, что они смогут снова подключиться к сети, если им будет предоставлено достаточно времени для перезарядки.

Это был второй раз, когда Индия использовала это оборудование в миссии на Луну после миссии «Чандраян-2» в 2019 году, когда аналогичный посадочный модуль и марсоход разбился вскоре после выхода на орбиту. Несмотря на неопределенность вокруг текущего статуса спускаемого аппарата и вездехода, «Чандраян-3» считается выдающимся достижением космической программы Индии.

Миссия не только проследила за провалом российской попытки, но и собрала важные данные о южных широтах Луны, указывающие на вероятное присутствие воды в лунном грунте. Поскольку НАСА стремится отправить астронавтов в этот район, обнаружение крупных залежей льда в постоянно затененных кратерах может сыграть важную роль в поддержке будущих миссий человека, предоставив необходимые ресурсы, такие как топливо, кислород и питьевая вода.

Хотя исход «Чандраян-3» остается неопределенным, он символизирует уверенный старт Индии в исследовании Луны и ее значительный вклад в наше понимание небесного соседа Земли.

Определения:

– Чандраян-3: лунная миссия Индии, направленная на посадку спускаемого аппарата и вездехода в южном полярном регионе Луны.

– Лунная ночь: период темноты на поверхности Луны, когда Солнце закрывается Луной.

- Посадочный модуль «Викрам»: компонент посадочного модуля миссии «Чандраян-3».

– Ровер «Прагьян»: компонент марсохода, сопровождающий спускаемый аппарат «Викрам».

– ISRO: Индийская организация космических исследований, национальное космическое агентство Индии.

источники:

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