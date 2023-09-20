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Наука

Индийский марсоход Pragyaan совершил историческое исследование Луны

ByГабриэль Бота

сентябрь 20, 2023
Индийский марсоход Pragyaan совершил историческое исследование Луны

Индийская космическая миссия достигла важной вехи: их луноход Прагьян стал первым марсоходом, когда-либо исследовавшим южный полюс Луны. Индийская организация космических исследований (ISRO) успешно посадила марсоход Pragyaan возле южного полюса Луны, что ознаменовало важное событие в освоении космоса.

Южный полюс Луны уже давно является областью интереса учёных всего мира из-за его постоянно затенённых областей, которые могут содержать залежи замёрзшей воды. Исследуя этот регион, Прагьян стремится собрать важные данные и понимание этих неизведанных территорий.

Успешная посадка ISRO на Прагьян добавила Индию в небольшую группу стран, которым удалось достичь поверхности Луны. Это свидетельство растущего мастерства Индии в области космических технологий и исследований.

Прагьян — это механизированное шестиколесное транспортное средство, оснащенное передовыми научными приборами. Он предназначен для работы в лунной среде и проведения различных экспериментов по изучению поверхности Луны, ее состава и потенциальных ресурсов. Ровер, среди прочего, будет проводить эксперименты по анализу лунного грунта, поиску воды, измерению сейсмической активности и изучению минералогии Луны.

Индийская лунная миссия не только направлена ​​на расширение наших знаний о Луне, но и прокладывает путь для будущих пилотируемых миссий и создания человеческих колоний на небесных телах. Это открывает новые возможности для освоения космоса и углубляет наше понимание Вселенной.

источники:
– Индийская организация космических исследований (ISRO)

By Габриэль Бота

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