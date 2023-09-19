Индийская миссия Aditya-L1 собирает данные о солнечных частицах, окружающих Землю

Индийская миссия Aditya-L1 начала сбор данных о поведении частиц, окружающих Землю. Миссия, стартовавшая 2 сентября, направлена ​​на изучение солнечной активности, чтобы лучше понять космическую погоду и ее влияние на Землю.

Прибор Supra Thermal & Energy Particle Spectrometer (STEPS) космического корабля был активирован 10 сентября, когда космический корабль находился примерно в 31,068 XNUMX милях от Земли. STEPS состоит из шести датчиков, которые измеряют сверхтепловые и энергичные ионы и электроны в разных направлениях с помощью спектрометров частиц низкой и высокой энергии.

Адитья-L1 направляется к точке Лагранжа 1 Земля-Солнце, расположенной на расстоянии около 1 миллиона миль. Космический корабль продолжит наблюдать частицы, окружающие нашу планету, с этой далекой орбитальной точки. Собранные данные помогут ученым исследовать происхождение, ускорение и анизотропию (изменения интенсивности и характеристик в зависимости от направления) явлений солнечного ветра и космической погоды.

На борту миссии находится в общей сложности семь научных приборов. Четыре из этих инструментов будут сосредоточены на непосредственном наблюдении Солнца, а остальные три будут измерять частицы в точке Лагранжа 1 для изучения эффектов солнечной динамики в межпланетной среде.

Предыдущая лунная миссия Индии «Чандраян-3» успешно приземлилась на поверхность Луны 23 августа. Хотя миссия в настоящее время находится в спящем режиме, чтобы пережить лунную ночь, Индийская организация космических исследований (ISRO) планирует разбудить спускаемый аппарат и марсоход, когда Солнце восходит на покрытой кратерами поверхности Луны.

С помощью миссии Aditya-L1 и ее сосредоточения на изучении Солнца Индия стремится улучшить свое понимание космической погоды и внести свой вклад в знание более широкого научного сообщества о нашей родительской звезде.

источники:

– Индийская организация космических исследований (ISRO)

- Гизмодо