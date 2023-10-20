Заповедник темного неба Ханле: приют для астрономов-любителей

Деревня Ханле, расположенная на территории заповедника дикой природы Чангтанг, славится своим нетронутым темным небом и сухой погодой, что делает ее идеальным местом для астрономических исследований. Ханле, где находится Индийская астрономическая обсерватория и второй по величине оптический телескоп в мире, недавно был определен союзной территорией Ладакх как заповедник темного неба Ханле (HDSR).

HDSR призван защитить территорию от антропогенного светового загрязнения и сохранить ее удивительную темноту для астрономических наблюдений. Он также способствует развитию туризма, предоставляя посетителям возможность насладиться красотой ночного неба. Астрономов-любителей уже давно привлекает Ханле из-за его исключительно темного неба, позволяющего им наблюдать слабые небесные объекты и делать подробные фотографии.

Одним из ярких моментов звездной вечеринки, состоявшейся в Ханле, стала возможность стать свидетелем редких астрономических явлений, таких как «ложный рассвет» и «зодиакальный свет». Ложный рассвет — это свечение перед восходом солнца, которое можно наблюдать только из самых темных мест, тогда как зодиакальный свет — это слабый солнечный свет, рассеянный пылью в плоскости Солнечной системы.

Участники из разных мест Индии, включая Бангалор, Ченнаи, Дели, Манди, Ахмедабад, Лакшадвип и Мумбаи, а также местные жители и туристы собрались в Ханле, чтобы стать частью звездной вечеринки. Событие привлекло как астрономов-любителей, так и визуальных наблюдателей, которые смогли оценить неясные слабые галактики, видимые на небе Бортл-1 (самого темного) HDSR.

Стремясь привлечь местное сообщество и продвигать астротуризм, Индийский институт астрофизики (IIA) предоставил небольшие телескопы избранным сельским жителям и обучил их в качестве «послов астрономии». Эта инициатива не только помогает социально-экономическому развитию региона, но и гарантирует, что туристы получат квалифицированные рекомендации и информацию о ночном небе.

Заглядывая в будущее, организаторы планируют сделать HDSR Star Party ежегодным мероприятием, надеясь привлечь энтузиастов астрономии из Индии и из-за границы. Благодаря постоянной поддержке местных сообществ и информационно-просветительской деятельности IIA небо Ханле останется заветным местом как для звездочетов, так и для астрономов.

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