Индийский институт астрофизики провел первую звездную вечеринку в заповеднике Темного неба Ханле

Индийский институт астрофизики (IIA) недавно организовал уникальное мероприятие под названием «Звездная вечеринка» в заповеднике темного неба Ханле в Ладакхе. Это мероприятие собрало около 30 астрономов-любителей из разных частей Индии, чтобы увидеть и запечатлеть красоту ночного неба, свободного от светового загрязнения.

Ханле, где находится Индийская астрономическая обсерватория IIA, славится своим чистым темным небом и благоприятными погодными условиями, что делает его идеальным местом для астрономических исследований и астрофотографии. Заповедник темного неба Ханле, занимающий площадь около 1,073 квадратных километров, был определен Союзной территорией Ладакх для борьбы со световым загрязнением и защиты темного неба региона.

Во время Звездной вечеринки участники имели возможность наблюдать и фотографировать небесные явления, которые можно увидеть только из очень темных мест, таких как Ханле. К ним относятся Ложная Заря и Зодиакальный Свет. Несмотря на трудности, связанные с большой высотой, низкими температурами и нехваткой кислорода, участники выразили свое волнение и удовлетворение полученным опытом.

Помимо предоставления платформы для астрономов-любителей, Звездная вечеринка также послужила возможностью обучения для местных послов астрономии. Эти послы, прошедшие обучение в IIA, отвечают за сопровождение астротуристов и продвижение астрономического туризма в этом районе. Посещение Звездной вечеринки позволило им расширить свои знания и навыки, общаясь с ведущими астрономами-любителями страны.

Успех первой Звездной вечеринки побудил администрацию UT в Ладакхе сделать ее ежегодным мероприятием. Продвигая заповедник Темное небо Ханле как туристическое направление, они стремятся привлечь любителей астрономии, тем самым способствуя экономическому развитию местных деревень.

В целом, Звездная вечеринка в заповеднике Темного неба Ханле стала уникальным и успешным мероприятием, собравшим вместе астрономов-любителей, популяризировавшим астрофотографию и предоставившим образовательные возможности местным послам астрономии.

источники:

– Индийский институт астрофизики (IIA)

— Союзная территория Ладакх