Индийский лунный посадочный модуль и вездеход «Чандраян-3» замечен лунным зондом

Индийская миссия Chandrayaan-3, которая успешно приземлилась на Луну 23 августа 2022 года, была запечатлена на новых изображениях, сделанных другим индийским космическим кораблем Chandrayaan-2, который находится на лунной орбите с 2019 года. Организация космических исследований (ISRO) показывает спускаемый аппарат на поверхность Луны.

Хотя спускаемый аппарат «Чандраян-3» в настоящее время неактивен из-за темноты на обратной стороне Луны, ожидается, что он выйдет из спячки и возобновит свою деятельность, как только снова появится солнечный свет. Представители ISRO подтвердили, что посадочный модуль и его марсоход «Прагян» достигли всех своих основных целей, включая успешное развертывание марсохода и съемку фотографий окружающей местности.

Это не первый раз, когда индийская лунная миссия наблюдается из космоса. Лунный разведывательный орбитальный аппарат НАСА, который делает снимки Луны в высоком разрешении, также заснял миссию «Чандраян-3» в начале этого месяца.

Индия сейчас является четвертой страной, успешно высадившейся на Луну, после Советского Союза, США и Китая. Однако в будущем запланировано еще больше лунных миссий. НАСА в рамках своей программы «Артемида» профинансировало несколько роботизированных миссий с целью обеспечить постоянное присутствие человека на Луне и вокруг нее к концу 2020-х годов.

Одной из основных задач этих миссий является изучение ледяных отложений, расположенных на южном полюсе Луны. НАСА намерено использовать этот лунный лед для поддержки своих астронавтов и техники, создавая в этом районе базы. Другие страны, включая Индию, также нацелены на южный полюс Луны для дальнейшего исследования.

Несмотря на недавние безуспешные попытки России, Израиля и Японии высадиться на Луну, миссия «Чандраяан-3» представляет собой успешный выход Индии на поле исследования Луны.

источники:

– ИСРО

- НАСА