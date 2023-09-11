CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Индийский лунный посадочный модуль и вездеход «Чандраян-3» замечен лунным зондом

ByМамфо Брешиа

сентябрь 11, 2023
Индийский лунный посадочный модуль и вездеход «Чандраян-3» замечен лунным зондом

Индийская миссия Chandrayaan-3, которая успешно приземлилась на Луну 23 августа 2022 года, была запечатлена на новых изображениях, сделанных другим индийским космическим кораблем Chandrayaan-2, который находится на лунной орбите с 2019 года. Организация космических исследований (ISRO) показывает спускаемый аппарат на поверхность Луны.

Хотя спускаемый аппарат «Чандраян-3» в настоящее время неактивен из-за темноты на обратной стороне Луны, ожидается, что он выйдет из спячки и возобновит свою деятельность, как только снова появится солнечный свет. Представители ISRO подтвердили, что посадочный модуль и его марсоход «Прагян» достигли всех своих основных целей, включая успешное развертывание марсохода и съемку фотографий окружающей местности.

Это не первый раз, когда индийская лунная миссия наблюдается из космоса. Лунный разведывательный орбитальный аппарат НАСА, который делает снимки Луны в высоком разрешении, также заснял миссию «Чандраян-3» в начале этого месяца.

Индия сейчас является четвертой страной, успешно высадившейся на Луну, после Советского Союза, США и Китая. Однако в будущем запланировано еще больше лунных миссий. НАСА в рамках своей программы «Артемида» профинансировало несколько роботизированных миссий с целью обеспечить постоянное присутствие человека на Луне и вокруг нее к концу 2020-х годов.

Одной из основных задач этих миссий является изучение ледяных отложений, расположенных на южном полюсе Луны. НАСА намерено использовать этот лунный лед для поддержки своих астронавтов и техники, создавая в этом районе базы. Другие страны, включая Индию, также нацелены на южный полюс Луны для дальнейшего исследования.

Несмотря на недавние безуспешные попытки России, Израиля и Японии высадиться на Луну, миссия «Чандраяан-3» представляет собой успешный выход Индии на поле исследования Луны.

источники:
– ИСРО
- НАСА

By Мамфо Брешиа

Похожие темы

Наука

Как подвижность плеч и локтей человека возникла в результате спуска с дерева

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю
Наука

Новые данные свидетельствуют о наличии воды на экзопланете K2-18b

сентябрь 13, 2023 Мамфо Брешиа
Наука

Удивительное открытие открывает новую информацию о галактиках с полярными кольцами

сентябрь 13, 2023 Вики Ставропулу

Вы пропустили

Новости

Apple выпустила новые iPhone 15 и Apple Watch

сентябрь 13, 2023 Габриэль Бота 0 комментариев
Новости

Работа 5.3 дня: стоимость iPhone 15 Pro в США

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев
Технологии

Изучение интересных функций iOS 17 и macOS Sonoma

сентябрь 13, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Технологии

Коды активации BGMI на 13 сентября: получите захватывающие награды для Battlegrounds Mobile India

сентябрь 13, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев