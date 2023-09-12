Недавно замеченные: индийский спускаемый аппарат «Чандраян-3» и вездеход на Луне

Индийская миссия «Чандраян-3», которая успешно приземлилась на Луну 23 августа, была запечатлена на новых изображениях, полученных другим лунным зондом. Индийская организация космических исследований (ISRO) опубликовала радиолокационные снимки лунной миссии «Чандраян-2», которая прибыла на лунную орбиту в 2019 году.

Хотя спускаемый аппарат «Чандраян-3» в настоящее время неактивен, из-за двухнедельной темноты на ближней стороне Луны, где он приземлился, существует вероятность, что он проснется, как только вернется солнечный свет. Однако представители ISRO подтвердили, что посадочный модуль и его небольшой марсоход «Прагян» уже выполнили все свои основные задачи. «Прагян» успешно развернулся со своего посадочного модуля «Викрам» и сделал снимки окрестностей.

Это не первый раз, когда индийская лунная миссия наблюдается из космоса. Лунный разведывательный орбитальный аппарат НАСА уже сделал снимки исторической миссии в высоком разрешении. Индия стала четвертой страной после Советского Союза, США и Китая, успешно высадившейся на Луну.

Помимо миссии Индии, многие другие страны также нацелены на южный полюс Луны для исследования запасов льда в этом районе. НАСА планирует создать в регионе одну или несколько баз для использования лунного льда для поддержки астронавтов и оборудования в рамках своей программы «Артемида», целью которой является установление постоянного присутствия человека на Луне и вокруг нее к концу 2020-х годов.

Хотя Индия добилась успеха в своей лунной миссии, в последнее время другие страны и частные компании также предпринимали попытки высадиться на Луне. Российский зонд «Луна-25» разбился во время попытки приземления в прошлом месяце, а японское космическое агентство JAXA запустило свой лунный модуль SLIM, который попытается приземлиться в ближайшие месяцы.

В целом, индийская миссия «Чандраян-3» достигла значительных успехов в освоении Луны, а изображения, полученные другими лунными зондами, демонстрируют успех страны в достижении новых рубежей в космосе.

источники:

– «Индийский луноход и луноход были только что обнаружены другим лунным зондом» – Space.com

– «У индийских роботов-исследователей Луны Chandrayaan-3 нет обогревателей» – Space.com

– «Артемида-3» станет первой в этой серии миссией человека на поверхность» – НАСА