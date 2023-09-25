Индийское космическое агентство пытается разбудить спускаемый аппарат и марсоход «Чандраяан-3»

Инженеры Индийской организации космических исследований (ISRO) предпринимают попытки разбудить лунный посадочный модуль и вездеход «Чандраян-3» после двухнедельной лунной ночи. В пятницу ISRO объявило, что они пытаются установить связь с посадочным модулем «Викрам» и марсоходом «Прагян», чтобы определить состояние их пробуждения. Однако их попытки в понедельник пока не принесли никакого ответа.

«Чандраян-3» успешно приземлился возле южного полюса Луны 23 августа, что сделало Индию четвертой страной, совершившей посадку на Луну после США, России и Китая. После приземления марсоход Прагьян исследовал место посадки и отправил изображения на Землю, в то время как Викрам проводил научные эксперименты, включая измерение температуры верхнего слоя лунного реголита и анализ химического состава лунной пыли. Присутствие серы в лунной пыли может дать представление о прошлой вулканической активности.

2 сентября марсоход «Прагьян» был переведен в спящий режим, а через два дня посадочный модуль «Викрам» последовал его примеру. Хотя миссия выполнила свои основные задачи, ISRO надеется, что посадочный модуль и марсоход пережили лунную ночь.

«Чандраян-3» — вторая попытка Индии высадиться на Луну. Предыдущая миссия «Чандраян-2» потерпела крушение в 2019 году из-за сбоя программного обеспечения. Однако орбитальный аппарат «Чандраян-2» все еще работает и продолжает изучать Луну с лунной орбиты.

Усилия по установлению контакта с посадочным модулем «Викрам» и марсоходом «Прагьян» будут продолжаться, но шансы на успех уменьшаются с каждым часом. ISRO по-прежнему полна решимости исследовать и раскрыть тайны южного полюса Луны.

источники:

– Космос.com