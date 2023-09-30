Космический корабль Адитья-L1 успешно избежал влияния Земли на пути к Солнцу

Космический корабль Адитья-L1, первая индийская космическая обсерватория для изучения Солнца, вышел за пределы сферы влияния Земли и сейчас находится на пути к точке Лагранжа 1 (L1). Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила, что космический корабль пролетел более 9.2 тысяч километров от Земли и в настоящее время движется к L1.

Это второй раз, когда ISRO успешно отправила космический корабль за пределы сферы влияния Земли, причем первым из них была миссия по орбитальному аппарату на Марс. Чтобы направить Адитью-L1 к L1, ISRO 1 сентября провела маневр Транслагранжева1-вставки (TL19I). L1 расположен примерно в 1.5 миллионах км от Земли и составляет около 1% расстояния Земля-Солнце.

Aditya-L1 был запущен 2 сентября с помощью ракеты-носителя для полярных спутников и с тех пор совершил четыре наземных маневра. Космический корабль оснащен семью полезными нагрузками, пять из которых были разработаны ISRO, а два — в сотрудничестве с индийскими академическими институтами.

По достижении точки L1 в январе 2024 года будет выполнен еще один маневр по привязке Адитьи-L1 к орбите вокруг L1. Космический корабль проведет свою миссию на орбите неправильной формы, перпендикулярной линии, соединяющей Землю и Солнце. Предполагается, что его полезная нагрузка будет предоставлять важную информацию по различным аспектам исследований Солнца, включая нагрев короны, выбросы корональной массы, солнечные вспышки, динамику космической погоды, а также распространение частиц и полей.

Ожидается, что эта миссия продлится пять лет и внесет значительный вклад в наше понимание Солнца и его поведения.

источники:

– Космический корабль «Адитья-Л1», направляющийся к точке Лагранжа 1 (Л1), вышел из сферы влияния Земли. (источник)

– ISRO проводит оценку космической ситуации вокруг L1 для обеспечения безопасности космического корабля Адитья-L1 (источник)

Определения:

– Точка Лагранжа 1 (L1): точка в космосе, где гравитационные силы Земли и Солнца уравновешивают друг друга, позволяя объектам оставаться в относительно стабильном положении.

– Маневр транслагранжева1 внедрения (TL1I): маневр, выполняемый для отправки космического корабля Адитья-L1 к точке L1.

– Полезная нагрузка: научные инструменты или эксперименты, выполняемые космическим кораблем или спутником для сбора данных или выполнения конкретных задач.