Индийская солнечная обсерватория Адитья-L1 корректирует траекторию для непрерывного наблюдения за Солнцем

Первая солнечная обсерватория Индии, Адитья-L1, недавно совершила маневр коррекции траектории, чтобы гарантировать, что она остается на курсе к особой точке в космосе, откуда она будет иметь непрерывный обзор Солнца. Запущенный 2 сентября, космический корабль в настоящее время находится в 110-дневном путешествии в район на расстоянии около 1 миллиона миль от Земли.

Планируется, что Адитья-L1 выйдет на гало-орбиту вокруг точки Лагранжа 1 Земля-Солнце, которая является гравитационно-стабильной областью. Такое расположение обеспечит обсерватории четкую и прямую видимость для изучения Солнца. Маневр коррекции траектории, также известный как TCM, был выполнен 6 октября и длился примерно 16 секунд.

В аккаунте Индийской организации космических исследований (ISRO) в социальных сетях сообщалось об успешном выполнении маневра, утверждая, что он был выполнен для коррекции траектории после маневра по введению транслагранжевой точки 1 (TL1I), выполненного 19 сентября.

Адитья-L1 оснащен семью полезными нагрузками для пятилетней миссии по изучению Солнца. Этот космический корабль знаменует собой вторую индийскую миссию в глубокий космос после миссии Mars Orbiter (MOM), запущенной в 2013 году. Название «Адитья» на санскрите переводится как «солнце», а суффикс «L1» обозначает место, из которого будет запущена обсерватория. действовать.

Благодаря точной настройке орбиты космического корабля этот маневр коррекции траектории гарантирует, что Адитья-L1 останется на правильном пути для выполнения своей миссии по наблюдению и изучению Солнца с уникальной точки обзора в космосе.

Источники: аккаунт Индийской организации космических исследований (ISRO) X в социальных сетях, 30 сентября 2023 г.; 8 октября 2023 г.