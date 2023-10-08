Индийский космический корабль «Адитья-L1» возобновляет путешествие к Солнце-Земле L1

По данным Индийской организации космических исследований (ISRO), 1 октября индийский корабль Aditya-L6, первый в стране полет к Солнцу, успешно завершил маневр коррекции траектории. Космический корабль теперь здоров и находится на пути к точке Лагранжа 1 Солнце-Земля.

Адитья-L1, названный в честь индуистского бога Солнца, будет расположен на гало-орбите вокруг L1, которая является точкой между Солнцем и Землей, где гравитационные силы обоих небесных тел уравновешиваются. Это место предлагает уникальную точку зрения для изучения солнечных явлений и космической погоды.

Маневр коррекции траектории — важнейшая операция, обеспечивающая удержание космического корабля на заданном пути. Внося небольшие корректировки в траекторию, ISRO гарантирует, что Адитья-L1 точно достигнет пункта назначения, и оптимизирует свои научные наблюдения.

Как только Адитья-L1 достигнет своей последней орбиты, он начнет собирать ценные данные о Солнце и его деятельности. Целью миссии является изучение солнечной короны, которая является самой удаленной частью солнечной атмосферы, а также исследование динамики корональных выбросов массы (CME) и их влияния на космическую погоду.

Понимание Солнца и его поведения имеет решающее значение для прогнозирования космической погоды и защиты критически важной инфраструктуры на Земле, такой как спутники и электросети, от солнечных бурь. Aditya-L1 внесет вклад в глобальные усилия в этой области и расширит возможности Индии в области космических исследований и технологий.

Успешный маневр коррекции траектории знаменует собой важную веху для миссии Aditya-L1. Пока космический корабль продолжает свой путь к L1, ученые и исследователи с нетерпением ждут ценных данных, которые он предоставит о загадках Солнца и его влиянии на нашу планету.

источники:

– Индийская организация космических исследований (ISRO)

– «Миссия Адитьи готова раскрыть тайны солнечной короны», The Hindu