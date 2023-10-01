CityLife

Раскрытие новых технологий и возможностей искусственного интеллекта

Наука

Космический корабль ISRO Aditya-L1 вышел за пределы сферы влияния Земли

ByРоберт Эндрю

Октябрь 1, 2023
Космический корабль ISRO Aditya-L1 вышел за пределы сферы влияния Земли

Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила в субботу, что ее космический корабль Адитья-L1 успешно покинул сферу влияния Земли и сейчас находится на пути к точке Лагранжа 1 (L1) Солнца-Земли. Это второй раз, когда ISRO отправляет космический корабль за пределы сферы влияния Земли, первым из которых была миссия по орбитальному аппарату на Марс.

Космический корабль солнечной миссии Aditya-L1 уже начал сбор данных, которые дадут ценную информацию о поведении частиц в окрестностях Земли. В частности, данные, собранные вокруг L1, помогут ученым проанализировать происхождение, ускорение и анизотропию солнечного ветра и явлений космической погоды. Запуск Aditya-L1 ракетой PSLV-C57 успешно завершился ISRO 2 сентября.

Этот усовершенствованный космический корабль оснащен семью различными полезными нагрузками для изучения Солнца. Четыре из этих полезных нагрузок будут наблюдать свет, излучаемый Солнцем, а остальные три будут измерять на месте параметры плазмы и магнитных полей. Адитья-L1 будет находиться на гало-орбите вокруг точки Лагранжа 1, расположенной на расстоянии 1.5 миллиона км от Земли в направлении Солнца. Эта орбита позволит космическому кораблю непрерывно наблюдать за Солнцем в одном и том же относительном положении.

Миссия Aditya-L1 представляет собой важную веху для ISRO и еще раз подчеркивает растущее присутствие Индии в области исследования космоса. Изучая Солнце и его поведение, ученые надеются лучше понять нашу Солнечную систему и ее влияние на Землю. Эти данные, несомненно, будут способствовать развитию прогнозирования космической погоды и других смежных областей.

Источники: Индийская организация космических исследований (ISRO).

By Роберт Эндрю

Похожие темы

Наука

Исследователи Сиднейского университета назначены членами Королевского общества Нового Южного Уэльса

Октябрь 3, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Стресс засухи вызывает изменения в функциях почвы тропических лесов

Октябрь 3, 2023 Вики Ставропулу
Наука

Прорывной биосенсор на основе белка разработан для обнаружения мин и неразорвавшихся боеприпасов на основе тротила

Октябрь 3, 2023 Вики Ставропулу

Вы пропустили

Наука

Исследователи Сиднейского университета назначены членами Королевского общества Нового Южного Уэльса

Октябрь 3, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Стресс засухи вызывает изменения в функциях почвы тропических лесов

Октябрь 3, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Прорывной биосенсор на основе белка разработан для обнаружения мин и неразорвавшихся боеприпасов на основе тротила

Октябрь 3, 2023 Вики Ставропулу 0 комментариев
Наука

Марсоход НАСА Perseverance запечатлел марсианского пылевого дьявола в кратере Джезеро

Октябрь 3, 2023 Роберт Эндрю 0 комментариев