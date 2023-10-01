Космический корабль ISRO Aditya-L1 вышел за пределы сферы влияния Земли

Индийская организация космических исследований (ISRO) объявила в субботу, что ее космический корабль Адитья-L1 успешно покинул сферу влияния Земли и сейчас находится на пути к точке Лагранжа 1 (L1) Солнца-Земли. Это второй раз, когда ISRO отправляет космический корабль за пределы сферы влияния Земли, первым из которых была миссия по орбитальному аппарату на Марс.

Космический корабль солнечной миссии Aditya-L1 уже начал сбор данных, которые дадут ценную информацию о поведении частиц в окрестностях Земли. В частности, данные, собранные вокруг L1, помогут ученым проанализировать происхождение, ускорение и анизотропию солнечного ветра и явлений космической погоды. Запуск Aditya-L1 ракетой PSLV-C57 успешно завершился ISRO 2 сентября.

Этот усовершенствованный космический корабль оснащен семью различными полезными нагрузками для изучения Солнца. Четыре из этих полезных нагрузок будут наблюдать свет, излучаемый Солнцем, а остальные три будут измерять на месте параметры плазмы и магнитных полей. Адитья-L1 будет находиться на гало-орбите вокруг точки Лагранжа 1, расположенной на расстоянии 1.5 миллиона км от Земли в направлении Солнца. Эта орбита позволит космическому кораблю непрерывно наблюдать за Солнцем в одном и том же относительном положении.

Миссия Aditya-L1 представляет собой важную веху для ISRO и еще раз подчеркивает растущее присутствие Индии в области исследования космоса. Изучая Солнце и его поведение, ученые надеются лучше понять нашу Солнечную систему и ее влияние на Землю. Эти данные, несомненно, будут способствовать развитию прогнозирования космической погоды и других смежных областей.

Источники: Индийская организация космических исследований (ISRO).