Индийская миссия Адитья-L1 выходит из сферы влияния Земли

Индийская миссия Aditya-L1, направленная на изучение внешних слоев Солнца, достигла важной вехи на своем пути. По данным Индийской организации космических исследований (ISRO), космический корабль успешно преодолел точку, за которой он выходит из «сферы влияния Земли». Четырехмесячное путешествие Адитьи-L1 к центру Солнечной системы началось 2 сентября.

Космический корабль преодолел расстояние в 920,000 570,000 километров (2014 XNUMX миль), что составляет чуть больше половины всего пути. В этот момент гравитационные силы Земли и Солнца уравновешиваются, позволяя Адитье выйти на стабильную орбиту вокруг ближайшей звезды. Это достижение знаменует собой второй раз, когда ISRO удалось отправить космический корабль за пределы сферы влияния Земли, причем первым из них была миссия орбитального аппарата Марса в XNUMX году.

Хотя недавняя миссия лунохода столкнулась с разочарованием из-за невозможности пробуждения, ISRO сохраняет оптимизм. В августе Индия вошла в историю, став первой страной, совершившей посадку корабля вблизи южного полюса Луны. Луноход «Прагян» обследовал место приземления перед тем, как отключить питание на лунную ночь. Хотя попытки реактивировать транспортное средство на солнечной энергии были встречены молчанием, председатель ISRO С. Соманат заявил, что миссия все же увенчалась успехом.

Достижения ISRO в освоении космоса сделали Индию ключевым игроком. В дополнение к миссии Aditya-L1 Индия планирует в следующем году запустить на орбиту Земли пилотируемую миссию. Эта предстоящая миссия, наряду с миссией Mars Orbiter, ставит Индию в авангарде освоения космоса азиатскими странами.

В то время как Соединенные Штаты и Европейское космическое агентство отправили многочисленные зонды для изучения Солнца, успешная миссия ISRO станет важной вехой, поскольку это первая миссия среди азиатских стран, выведенная на орбиту вокруг Солнца.

Источники: ИСРО.