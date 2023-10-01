Индийский космический корабль достиг знаковой точки на пути к центру Солнечной системы

Индийский космический корабль для мониторинга Солнца Aditya-L1 достиг важной вехи на своем пути к центру Солнечной системы. По данным Индийской организации космических исследований (ISRO), космический корабль уже пересек точку, за которой он вышел из «сферы влияния Земли».

Миссия Адитья-L1, названная в честь индуистского божества Солнца, начала свое четырехмесячное путешествие 2 сентября. Она оснащена приборами для наблюдения за внешними слоями Солнца. На данный момент космический корабль преодолел около 920,000 570,000 километров (XNUMX XNUMX миль), что составляет чуть более половины общего расстояния до пункта назначения.

На этом этапе путешествия гравитационные силы Земли и Солнца уравновешивают друг друга. Это позволяет космическому кораблю выйти на стабильную гало-орбиту вокруг Солнца. Стоит отметить, что это второй раз, когда ISRO успешно отправила космический корабль за пределы сферы влияния Земли, причем первым из них была миссия Mars Orbiter.

Недавнее достижение произошло вскоре после того, как индийский луноход Прагьян не смог проснуться на поверхности Луны. Несмотря на эту неудачу, ISRO сохраняет оптимизм, заявляя, что марсоход уже выполнил поставленные задачи. В августе Индия стала первой страной, совершившей посадку корабля вблизи южного полюса Луны, став четвертой страной, добившейся успешной высадки на Луну.

Индия добилась значительных успехов в освоении космоса. В 2014 году она стала первой азиатской страной, вышедшей на орбиту Марса, и в ближайшем будущем есть планы по отправке экипажа на околоземную орбиту. В то время как другие страны, такие как США, Европейское космическое агентство, Япония и Китай, отправили зонды к Солнцу, в случае успеха миссия ISRO станет первым разом, когда азиатская страна вращается вокруг Солнца.

источники:

– Phys.org – «Индийский космический корабль направляется к центру Солнечной системы»

– Заявление Индийской организации космических исследований (ISRO)