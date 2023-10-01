Индийская миссия Aditya-L1 достигла стабильной орбиты вокруг Солнца

Миссия Aditya-L1, запущенная Индийской организацией космических исследований (ISRO) 2 сентября, успешно достигла стабильной орбиты вокруг Солнца, что стало важной вехой в усилиях Индии по освоению космоса. Адитья-L1, названный в честь индуистского божества Солнца, оснащен приборами, позволяющими наблюдать за внешними слоями Солнца.

Пройдя 920,000 1 километров, Адитья-LXNUMX вышла на стабильную гало-орбиту вокруг Солнца. Эта орбита достигается, когда гравитационные силы Солнца и Земли уравновешивают друг друга, позволяя космическому кораблю сохранять свое положение относительно Солнца. Примечательно, что ISRO добилась этого успеха во второй раз, первым из которых была миссия на орбитальном аппарате Марса.

Недавние успехи Индии в освоении космоса вывели страну на передний план космических исследований. В августе Индия стала четвертой страной, совершившей посадку космического корабля на Луну, когда ее марсоход Pragyan исследовал южный полюс Луны. Хотя радиомолчание марсохода оставило надежды на возобновление работы неопределенными, ISRO считает миссию успешной, поскольку Прагян выполнил ожидаемые цели.

Благодаря своим предыдущим миссиям на Марс в 2014 году и на Луну в 2019 году, а также планам пилотируемой миссии на околоземную орбиту в следующем году, Индия продолжает расширять свою космическую программу. В то время как другие страны, такие как США, Япония и Китай, отправили зонды к Солнцу, миссия Адитья-L1 ISRO станет первой среди азиатских стран, которая будет размещена на орбите вокруг нашей ближайшей звезды.

Миссия Адитья-L1 является значительным достижением индийской программы исследования космоса и захватывающим событием для научного сообщества во всем мире. Изучая внешние слои Солнца, миссия предоставит ценную информацию о солнечной активности и ее влиянии на нашу планету.

источники:

– AFP (без URL-адреса)

– Индийская организация космических исследований (ISRO) (без URL-адреса)