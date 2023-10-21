Амбициозные космические миссии Индии: подготовка к будущему

Индия недавно достигла важной вехи в освоении космоса, успешно посадив «Чандраян-3» на южный полюс Луны, став четвертой страной, совершившей такой подвиг. Основываясь на этом успехе, Индийская организация космических исследований (ISRO) уже нацелилась на новые миссии, включая солнечную миссию Aditya-L1 и пилотируемую космическую миссию Gaganyaan.

Планируется, что миссия Адитья-L1 достигнет пункта назначения, Солнца, в середине января следующего года. Между тем, миссия Гаганьян – это первая в истории ISRO пилотируемая космическая миссия, цель которой – вывести экипаж из трех астронавтов на нижнюю околоземную орбиту. На этот амбициозный проект был выделен бюджет в размере 10,000 XNUMX крор рупий.

Индия также планирует к 2035 году создать собственную космическую станцию ​​под названием «Станция Бхаратия-Антарикша». Кроме того, ISRO стремится отправить людей на Луну к 2040 году, что станет одним из самых амбициозных космических проектов Индии на сегодняшний день.

В рамках проекта Gaganyaan ISRO недавно провела миссию по прерыванию полета-1 (TV-D1), первую в серии беспилотных испытаний. Целью этого испытания была оценка подсистем корабля и системы эвакуации экипажа, а также характеристик и систем торможения модуля экипажа на большой высоте. ISRO планирует провести еще три испытательных полета беспилотных летательных аппаратов, прежде чем совершить полет человека в космос.

Кроме того, после успешной миссии Индии на орбитальном аппарате Марса в 2014 году ISRO планирует ответный визит на Красную планету с «Мангальяаном-2». Хотя официальные подробности миссии еще не объявлены, ожидается, что она будет нести четыре полезных груза, которые проведут различные испытания на Марсе.

Космические амбиции Индии выходят за рамки Марса, поскольку ISRO планирует в будущем отправить орбитальный аппарат к Венере. Венеру часто называют близнецом Земли из-за сходства в размерах и массе, но обе планеты имеют кардинальные различия в атмосфере и состоянии поверхности. Предварительные отчеты предполагают, что орбитальный аппарат Венеры под названием Шукраяан-1 может быть оснащен пятью приборами.

Недавние достижения и планы Индии в освоении космоса демонстрируют ее стремление стать лидером в этой области. Имея на горизонте амбициозные проекты, Индия готова внести значительный вклад в наше понимание Вселенной.

Определения:

– Чандраян-3: индийская лунная миссия, успешно приземлившаяся на Луне.

– Адитья-L1: индийская солнечная миссия должна достичь Солнца в январе 2021 года.

– Гаганьян: Индийская пилотируемая космическая миссия направлена ​​на вывод трех астронавтов на нижнюю околоземную орбиту.

– Станция Бхаратия-Антарикша: планируемая космическая станция Индии.

– Мангальян-2: вторая индийская миссия орбитального корабля на Марс.

– Шукраян-1: Миссия Индии на Венеру.

источники:

– Исходная статья