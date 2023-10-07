Ракетная миссия НАСА под руководством ученого индийского происхождения по изучению воздействия кольцевого солнечного затмения на верхнюю атмосферу Земли

Доктор Арох Барджатья, профессор инженерной физики и директор Лаборатории космических и атмосферных приборов (SAIL) в Университете аэронавтики Эмбри-Риддл во Флориде, 14 октября возглавит ракетную миссию НАСА с участием нескольких институтов для изучения последствий кольцевое солнечное затмение в верхних слоях атмосферы Земли, особенно в ионосфере. Затмение, также известное как «огненное кольцо», будет видно в некоторых частях США, Мексике и различных странах Южной и Центральной Америки.

Миссия под названием «Атмосферные возмущения вокруг траектории затмения» (APEP) предполагает запуск трех ракет с испытательного полигона НАСА «Уайт-Сэндс» в Нью-Мексико. Эти ракеты будут запущены одновременно с наступлением затмения с целью наблюдения и анализа изменений в верхних слоях атмосферы во время затмения. Одним из ключевых моментов, представляющих интерес, является внезапное уменьшение освещенности.

Во время солнечного затмения верхняя атмосфера Земли претерпевает значительные изменения. Эти изменения могут повлиять на радиосвязь как в воздухе, так и на земле. Во время затмения ионосфера испытывает колебания температуры и плотности, что может нарушить спутниковую связь, в том числе системы GPS. Целью миссии APEP является сбор знаний об этих явлениях и улучшение понимания и прогнозирования последствий затмений для спутниковой связи в будущем.

Миссия предполагает запуски стратегических ракет в разное время относительно затмения. Первая ракета запустится за 35 минут до пика затмения, вторая запустится точно на пике кольцевой фазы, а третья запустится через 35 минут после пика. Этот подход последовательного запуска направлен на изучение воздействия тени затмения на ионосферу.

В дополнение к запускам ракет группа студентов из Эмбри-Риддла запустит высотные воздушные шары для измерения изменений погоды во время затмения. Эти воздушные шары будут запускаться с интервалом в 20 минут, предоставляя ценные данные наряду с наблюдениями ракет.

Доктор Барджатья решил использовать для этой миссии зондирующие ракеты из-за их способности нацеливаться и измерять определенные области космоса с большой точностью. Эти ракеты могут фиксировать изменения на разных высотах, когда они путешествуют в суборбитальное пространство и возвращаются на Землю.

Это не единственный запуск миссии APEP. Ракеты, запущенные в Нью-Мексико, будут восстановлены и снова запущены с летной базы НАСА в Уоллопсе в Вирджинии 8 апреля 2024 года, во время полного солнечного затмения, которое пройдет от Техаса до штата Мэн в Соединенных Штатах.

В заключение отметим, что миссия APEP, возглавляемая доктором Арохом Барджатьей, направлена ​​на исследование воздействия кольцевого солнечного затмения на верхние слои атмосферы Земли. Изучая изменения в ионосфере во время затмения, ученые надеются лучше понять, как затмения влияют на спутниковую связь. Эти знания будут способствовать совершенствованию стратегий прогнозирования и смягчения последствий будущих сбоев, связанных с затмениями.

источники:

- Летная база НАСА в Уоллопсе

– Арох Барджатья, Авиационный университет Эмбри-Риддла