Недавнее мероприятие, известное как Звездная вечеринка, было организовано Индийским институтом астрофизики (IIA) в заповеднике Темного неба Ханле в восточном Ладакхе. Это уникальное собрание собрало около 30 астрономов-любителей из разных регионов Индии, чтобы наблюдать и фотографировать чистое ночное небо вдали от светового загрязнения.

Заповедник Ханле Темное небо, расположенный рядом со спокойной рекой Ханле на высоте 14,108 1,073 футов над уровнем моря, известен как одно из лучших мест в мире для наблюдения за звездами. Темное небо и благоприятные погодные условия делают его идеальным местом для астрономических исследований и астрофотографии. Заповедник темного неба Ханле (HDSR), занимающий площадь около XNUMX квадратных километров, был определен Союзной территорией Ладакх для борьбы со световым загрязнением и сохранения естественной темноты этого района.

Звездная вечеринка не только предоставила возможность наблюдать за звездами и астрофотографии, но и послужила образовательным мероприятием для местных послов астрономии. Эти послы, прошедшие обучение в IIA, имели возможность учиться у ведущих астрономов-любителей страны, расширяя свои знания о ночном небе.

Несмотря на проблемы, связанные с большой высотой, низкими температурами и низким уровнем кислорода, участвующие астрономы были воодушевлены полученным опытом. Оснащенные своими личными телескопами и камерами, они запечатлели небесные чудеса, такие как Ложный рассвет и Зодиакальный свет, явления, которые можно наблюдать только из исключительно темных мест, таких как Ханле.

Успех первой Звездной вечеринки привел к планам администрации UT в Ладакхе сделать ее ежегодным мероприятием, что еще больше повысит интерес к астрофотографии и исследованиям в Индии. Кроме того, индийское правительство недавно разрешило иностранным туристам ночевать в Ханле и других туристических местах Ладакха, расширяя доступ к этим уникальным астрономическим объектам.

источники:

– Индийский институт астрофизики (IIA)

- Индия сегодня